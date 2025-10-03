Google Maps sắp bổ sung tính năng được mong đợi từ lâu

Theo thông tin từ Android Authority, mã nguồn của Google Maps đã tiết lộ kế hoạch cải tiến các tính năng điều hướng cho người đi bộ và phương tiện công cộng. Đặc biệt, một tính năng chưa được công bố khác đã được phát hiện cho phép người dùng trải nghiệm khám phá ảo, bao gồm cả chế độ Street View.

Tính năng mới đang xuất hiện trong mã nguồn của phiên bản Google Maps 25.39.07 cho Android ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Một trong những điểm nổi bật là nút Aerial View mới giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa Street View và Satellite View mà không cần phải tìm kiếm nút bên phải. Tính năng này hiện có trong mã nguồn của phiên bản Google Maps 25.39.07 dành cho Android, nhưng thời điểm chính thức ra mắt vẫn chưa được xác định.

Giải pháp mới cho trải nghiệm Google Maps

Street View đã trở thành công cụ hữu ích cho người dùng Google Maps khi muốn tìm hiểu chi tiết về một địa điểm trước khi đến. Chế độ này không chỉ giúp xác định tòa nhà và lối vào mà còn cho phép người dùng khám phá các địa điểm gần đó như nhà hàng, cửa hàng và các điểm tham quan khác.

Trong khi đó, chế độ Satellite View cung cấp cái nhìn tổng quan từ trên cao, giúp người dùng hiểu rõ hơn về bố cục đường phố và các điểm thú vị trong khu vực. Tuy nhiên, việc chuyển đổi giữa hai chế độ này hiện tại vẫn yêu cầu nhiều thao tác chạm và gây khó khăn cho người dùng.

‘Trend’ tìm nhà trên Google Maps: Xúc động tìm về ký ức cũ

Để khắc phục vấn đề này, Google đã giới thiệu nút Aerial View. Theo video hướng dẫn, người dùng có thể khởi động chế độ Street View trên điện thoại Android, với màn hình được chia đôi: phần trên hiển thị Street View và phần dưới là Satellite View. Nút Aerial View xuất hiện ở góc dưới bên trái của màn hình Street View. Khi nhấn vào nút này, Google Maps sẽ cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa hai chế độ khám phá: Street View và Satellite View. Chế độ Aerial View hoạt động với cả bản đồ vệ tinh 2D và 3D.

Điểm nổi bật của chế độ Aerial View là Google Maps sẽ ghi nhớ vị trí của người dùng trong chế độ Street View trước khi chuyển sang chế độ Satellite View. Điều này giúp việc khám phá các địa điểm trên toàn thế giới trở nên dễ dàng và liền mạch hơn.