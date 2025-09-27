Tính năng điều hướng Google Maps nhận bản cập nhật lớn

Theo báo cáo mới nhất, Google Maps đã có những cải tiến đáng kể trong cách xử lý chỉ đường cho các tùy chọn đi bộ và phương tiện công cộng. Đây là một bước tiến đáng hoan nghênh, đặc biệt sau sự cố xảy ra năm ngoái khi ứng dụng điều hướng này gặp lỗi và không thể cung cấp chỉ đường cho phương tiện công cộng.

Android Authority đã phát hiện ra những thay đổi này trong khi di chuyển qua Paris đến một nhà hát địa phương. Một trong những vấn đề lớn mà người dùng gặp phải trước đây là Google Maps thường khóa nhiều tính năng khác khi sử dụng chỉ đường cho phương tiện công cộng, điều này khiến việc tìm kiếm các nhà hàng gần đó trở nên khó khăn. Điều này khiến nhiều người thường bỏ lỡ các điểm dừng và tuyến đường khác hiển thị trong ứng dụng.

Tính năng mới đang được Google dần triển khai cho người dùng Google Maps ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Giờ đây, Google Maps đã cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách hiển thị tiến trình tuyến đường mới nhất trên một thanh cố định ở dưới cùng của ứng dụng. Điều này cho phép họ theo dõi vị trí hiện tại mà không lo bị mất dấu khi xem các thông tin khác.

Dễ dàng hơn để tìm các điểm đến khác trên Google Maps

Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng tùy chọn "Other trips", cho phép kiểm tra xem đi tàu điện ngầm, đi xe đạp hay đi bộ đến điểm dừng tiếp theo có nhanh hơn không. Tùy chọn này có thể được tìm thấy bằng cách chạm vào cửa sổ bật lên "Other trip options" ở đầu bản đồ. Người dùng chỉ cần nhập tên địa điểm muốn đến, Google Maps sẽ tự động xử lý phần còn lại.

Người dùng có thể dễ dàng hơn trong việc thêm các điểm dừng trong quá trình di chuyển ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Chức năng chỉ đường đi bộ cũng được cập nhật với khả năng cho phép người dùng xem liệu có sự cố nào khác trên tuyến đường của mình, như công trình xây dựng hay tai nạn, giúp người dùng theo dõi những yếu tố có thể làm chậm tốc độ di chuyển. Với việc Waze và Google Maps hiện đã chia sẻ báo cáo sự cố, đây sẽ là một bổ sung mạnh mẽ cho cả hai ứng dụng.

Các bản cập nhật này đang được triển khai trên dịch vụ của Google, vì vậy người dùng sẽ cần chờ đợi ứng dụng của mình được cập nhật trong vài tuần tới.