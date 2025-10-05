Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thực hư độ chính xác của đồng hồ tốc độ trên Google Maps

Kiến Văn
Kiến Văn
05/10/2025 10:59 GMT+7

Bên cạnh đồng hồ tốc độ trên xe, các tài xế ngày nay sử dụng công nghệ như Google Maps để theo dõi tốc độ nhằm tránh bị phạt.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là độ chính xác của đồng hồ tốc độ trên Google Maps ra sao và liệu người dùng có nên tin tưởng vào nó? Theo một bài kiểm tra của Car Expert, đồng hồ tốc độ của Google Maps thường báo sai số khoảng 2 km/giờ và có thể dao động từ 3 đến 5 km/giờ khi xe di chuyển với tốc độ ổn định.

Thực hư độ chính xác của đồng hồ tốc độ trên Google Maps - Ảnh 1.

Tốt hơn hết là người dùng nên lái xe với tốc độ di chuyển chậm hơn 1 - 2 km/giờ so với quy định để tránh bị phạt

ẢNH: TECHCRUNCH

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của việc hiển thị tốc độ, cho dù là qua hệ thống GPS như Google Maps, thậm chí cả đồng hồ tốc độ tích hợp trên xe. Chính vì vậy, Google đã đưa ra tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, khuyến cáo người dùng nên sử dụng đồng hồ tốc độ của xe để xác nhận tốc độ thực tế.

Các yếu tố ảnh hưởng đến đồng hồ đọc tốc độ ô tô

Hiện nay có hai loại đồng hồ tốc độ phổ biến trên ô tô: cơ và điện tử. Đồng hồ cơ tính toán tốc độ dựa trên cáp xoay liên quan đến trục truyền động, trong khi đồng hồ điện tử sử dụng cảm biến từ tính để đo tốc độ quay của trục. Các ứng dụng như Google Maps hoạt động dựa trên GPS, xác định vị trí và tính toán tốc độ của xe.

Hầu hết đồng hồ tốc độ ô tô đều được thiết kế để hiển thị tốc độ cao hơn thực tế nhằm tuân thủ các quy định quốc tế. Tại châu Âu, các quy định của UNECE cấm đồng hồ tốc độ báo thấp hơn thực tế và cho phép sai số lên đến 10% cộng thêm 4 km/giờ. Tại Mỹ, quy định của NHTSA yêu cầu đồng hồ tốc độ hiển thị tốc độ bằng MPH, nhưng không quy định độ chính xác cho xe du lịch.

‘Trend’ tìm nhà trên Google Maps: Xúc động tìm về ký ức cũ

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của đồng hồ tốc độ, bao gồm kích thước bánh xe, áp suất lốp, thay đổi tỷ số truyền, sự cố cảm biến và các sửa đổi hậu mãi. Độ chính xác của GPS cũng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện khí quyển, nhiễu tín hiệu và chất lượng bộ thu.

Vì vậy, dù điều khiển xe dựa vào đồng hồ tốc độ của xe hay Google Maps, việc lái xe dưới tốc độ giới hạn sẽ giúp chúng ta tránh được các hình phạt vì vi phạm tốc độ.

Tin liên quan

Google Maps sắp bổ sung tính năng được mong đợi từ lâu

Google Maps sắp bổ sung tính năng được mong đợi từ lâu

Google đang phát triển một loạt tính năng mới cho ứng dụng Google Maps nhằm nâng cao trải nghiệm khám phá môi trường xung quanh cho người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

Google maps Google Tốc độ Di chuyển đồng hồ tốc độ phạt nguội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận