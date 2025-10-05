Thực hư độ chính xác của đồng hồ tốc độ trên Google Maps

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là độ chính xác của đồng hồ tốc độ trên Google Maps ra sao và liệu người dùng có nên tin tưởng vào nó? Theo một bài kiểm tra của Car Expert, đồng hồ tốc độ của Google Maps thường báo sai số khoảng 2 km/giờ và có thể dao động từ 3 đến 5 km/giờ khi xe di chuyển với tốc độ ổn định.

Tốt hơn hết là người dùng nên lái xe với tốc độ di chuyển chậm hơn 1 - 2 km/giờ so với quy định để tránh bị phạt ẢNH: TECHCRUNCH

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của việc hiển thị tốc độ, cho dù là qua hệ thống GPS như Google Maps, thậm chí cả đồng hồ tốc độ tích hợp trên xe. Chính vì vậy, Google đã đưa ra tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, khuyến cáo người dùng nên sử dụng đồng hồ tốc độ của xe để xác nhận tốc độ thực tế.

Các yếu tố ảnh hưởng đến đồng hồ đọc tốc độ ô tô

Hiện nay có hai loại đồng hồ tốc độ phổ biến trên ô tô: cơ và điện tử. Đồng hồ cơ tính toán tốc độ dựa trên cáp xoay liên quan đến trục truyền động, trong khi đồng hồ điện tử sử dụng cảm biến từ tính để đo tốc độ quay của trục. Các ứng dụng như Google Maps hoạt động dựa trên GPS, xác định vị trí và tính toán tốc độ của xe.

Hầu hết đồng hồ tốc độ ô tô đều được thiết kế để hiển thị tốc độ cao hơn thực tế nhằm tuân thủ các quy định quốc tế. Tại châu Âu, các quy định của UNECE cấm đồng hồ tốc độ báo thấp hơn thực tế và cho phép sai số lên đến 10% cộng thêm 4 km/giờ. Tại Mỹ, quy định của NHTSA yêu cầu đồng hồ tốc độ hiển thị tốc độ bằng MPH, nhưng không quy định độ chính xác cho xe du lịch.

‘Trend’ tìm nhà trên Google Maps: Xúc động tìm về ký ức cũ

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của đồng hồ tốc độ, bao gồm kích thước bánh xe, áp suất lốp, thay đổi tỷ số truyền, sự cố cảm biến và các sửa đổi hậu mãi. Độ chính xác của GPS cũng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện khí quyển, nhiễu tín hiệu và chất lượng bộ thu.

Vì vậy, dù điều khiển xe dựa vào đồng hồ tốc độ của xe hay Google Maps, việc lái xe dưới tốc độ giới hạn sẽ giúp chúng ta tránh được các hình phạt vì vi phạm tốc độ.