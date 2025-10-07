Người dùng iPhone tố Chrome 'ngốn pin'

Trên các diễn đàn như Reddit và mục Trợ giúp của Google Chrome, hàng loạt người dùng cho biết pin iPhone của họ tụt không kiểm soát khi sử dụng ứng dụng này. Một người chia sẻ rằng Chrome khiến pin giảm 1% mỗi phút khi đang mở, trong khi người khác báo cáo ứng dụng chiếm tới 40% pin chỉ sau hai giờ sử dụng.

Người dùng iPhone có lý do để tạm ngừng sử dụng Chrome ẢNH: REUTERS

Chrome vốn là trình duyệt được ưa chuộng nhờ khả năng đồng bộ hóa với tài khoản Google, cho phép truy cập liền mạch trên nhiều thiết bị. Tuy nhiên, do Chrome được phát triển bởi Google nên hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng của trình duyệt này khó có thể sánh bằng trình duyệt gốc Safari, vốn được tối ưu hóa riêng cho iOS.

Lý do nào khiến Chrome tiêu hao pin iPhone?

Các chuyên gia nhận định nguyên nhân chính khiến Chrome tiêu tốn năng lượng là quá trình đồng bộ dữ liệu nền với tài khoản Google, bao gồm lịch sử duyệt web, tab mở, mật khẩu và tiện ích. Việc này khiến ứng dụng hoạt động liên tục, ngay cả khi người dùng không truy cập. Vấn đề tương tự cũng được ghi nhận trên thiết bị Android.

Mặc dù người dùng có thể điều chỉnh cài đặt để giảm thiểu tình trạng hao pin của Chrome như tắt tính năng đồng bộ, chế độ nền hoặc hạn chế thông báo, không phải ai cũng biết cách thực hiện các điều chỉnh này.

Một nguyên nhân khác đến từ chính Apple: công ty buộc mọi trình duyệt bên thứ ba trên iOS phải sử dụng nền tảng WebKit, điều này khiến các nhà phát triển như Google không thể tối ưu hóa hiệu suất riêng cho Chrome. Nhiều người cho rằng Apple đang cố giữ lợi thế cho Safari, đặc biệt khi trình duyệt này được tích hợp sâu trong hệ thống và sử dụng ít năng lượng hơn.

Dù vậy, người dùng iPhone vẫn có nhiều lựa chọn thay thế cho Chrome, như Firefox Focus và Brave - những trình duyệt nhẹ và tối giản, vốn được đánh giá cao về tốc độ và mức tiêu thụ pin thấp. Cho đến khi Google hoặc Apple có giải pháp rõ ràng, người dùng iPhone nên cân nhắc hạn chế dùng Chrome nếu muốn kéo dài thêm vài tiếng pin mỗi ngày.