Với Gemini, trình duyệt Chrome ngày càng khó bị đánh bại

Google đã công bố những cải tiến đáng chú ý cho trình duyệt Chrome với mục tiêu biến nó thành một công cụ chủ động hơn trong việc hỗ trợ người dùng. Công ty nhấn mạnh rằng họ muốn trình duyệt không chỉ đơn thuần hiển thị web mà còn hiểu và giúp người dùng làm việc hiệu quả và an toàn hơn.

Sức mạnh Gemini sẽ khiến trình duyệt Chrome trở nên thông minh hơn ẢNH: AFP

Để làm điều này, Google đang chuyển đổi Chrome thành một trình duyệt thông minh, có khả năng nhận diện ngữ cảnh từ các tab đang mở và các trang web mà người dùng đang truy cập. Ví dụ, nếu là sinh viên đang nghiên cứu cho bài luận với nhiều tab mở, trợ lý AI Gemini sẽ tự động tìm kiếm thông tin, trả lời câu hỏi và giúp người dùng theo dõi các tài liệu tham khảo mà không cần phải chuyển đổi giữa các nguồn.

Tính năng này sẽ được triển khai trên Windows và Mac, trước khi có mặt trên iOS và Android. Bên cạnh Chrome, Gemini cũng sẽ được tích hợp với các dịch vụ khác của Google như Google Docs và Google Calendar, cho phép người dùng tóm tắt bài viết và đặt câu hỏi một cách dễ dàng.

Nâng cao trải nghiệm cho Chrome

Thanh địa chỉ Chrome (omnibox) cũng được nâng cấp với chế độ AI mới. Người dùng có thể đặt các câu hỏi phức tạp và nhận được các gợi ý tìm kiếm phù hợp với ngữ cảnh của trang web đang truy cập. Chẳng hạn, khi mua nệm trực tuyến, omnibox có thể gợi ý tìm kiếm thông tin về chính sách bảo hành. Tính năng này hiện đã có mặt tại Mỹ và sẽ sớm được mở rộng ra nhiều quốc gia khác.

Ngoài việc cải thiện trải nghiệm người dùng, Chrome cũng sử dụng AI để bảo vệ thông tin cá nhân. Google cho biết, trên Android, người dùng Chrome đã giảm được gần 3 tỉ thông báo lừa đảo và spam mỗi ngày nhờ vào các biện pháp bảo mật thông minh. Google sẽ tự động hủy đăng ký người dùng khỏi các trang web gây rối và cảnh báo về phần mềm độc hại có thể có trên thiết bị.

Dù không phải ai cũng yêu thích công nghệ AI, nhưng những cải tiến mà Google mang lại cho Chrome cho thấy AI có thể trở thành một trợ thủ đắc lực trong cuộc sống hằng ngày. Với khả năng tự động hóa các tác vụ phức tạp, Chrome hứa hẹn sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức, từ việc mua sắm hằng tuần đến việc quản lý thông tin cá nhân.