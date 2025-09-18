Google sao chép phụ kiện đắt đỏ đến khó tin của iPhone 17

Vào tuần trước, sau khi Apple chính thức ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17, công ty cũng giới thiệu một số phụ kiện hấp dẫn cho dòng sản phẩm mới. Nổi bật trong số này chính là phụ kiện "dây đeo chéo" cho phép người dùng đeo điện thoại quanh cổ như một chiếc túi đeo hông. Đáng chú ý, mẫu dây đeo này có giá gần 1,7 triệu đồng trên trang Apple Store Việt Nam.

Phụ kiện dây đeo của Google có giá rẻ hơn dây đeo chéo cho iPhone 17 khoảng gần 10 lần ẢNH: GOOGLE

Trong khi người dùng vẫn đang phản ứng trước sự đắt đỏ của dây đeo chéo trên iPhone 17, Google đã thể hiện sự quan tâm đến ý tưởng này bằng việc ra mắt phụ kiện mới mang tên Rope Wristlet. Đó là một phụ kiện đơn giản với thiết kế để giữ điện thoại an toàn. Sản phẩm này bao gồm một sợi dây polyester và một tấm đệm hình chữ D giúp bảo vệ điện thoại khỏi rơi. Khác với dây đeo chéo của Apple, phiên bản của Google nhỏ gọn hơn và có thể đeo trên cổ tay.

Phụ kiện Google rẻ hơn gần 10 lần

Nhưng có một sự khác biệt ở dây đeo của Google chính là giá thành. Trong khi dây đeo chéo mà Apple cung cấp mang lại cảm giác cao cấp với vật liệu tái chế, móc cài từ tính và giá bán gần 1,7 triệu đồng, Google lại chỉ yêu cầu người dùng trả số tiền khoảng 7 USD (khoảng 185.000 đồng).

Sản phẩm của Google có ba màu sắc: Đen/Xám, Xanh dương/Tím và Xanh lá/Vàn g, được thiết kế để tương thích với hầu hết các loại điện thoại có ốp lưng, không chỉ riêng điện thoại Pixel. Ở thời điểm hiện tại, Rope Wristlet vẫn chưa có sẵn để mua, nhưng người dùng có thể đăng ký nhận thông báo khi sản phẩm ra mắt.

Cả Apple và Google đều nhận ra rằng người tiêu dùng đang tìm kiếm những giải pháp để giữ điện thoại của họ an toàn. Dù là để tránh rơi hay giúp truy cập nhanh vào thiết bị, một chiếc dây đeo đơn giản thực sự là một công cụ hữu ích. Thật thú vị khi Google chọn thời điểm này để giới thiệu sản phẩm của mình, đặc biệt khi dòng Pixel 10 vừa được công bố và giá bán rẻ hơn nhiều so với đối thủ Apple.