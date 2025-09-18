Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Google sao chép phụ kiện đắt đỏ đến khó tin của iPhone 17

Kiến Văn
Kiến Văn
18/09/2025 17:42 GMT+7

Google vừa mượn ý tưởng phụ kiện mới mà Apple giới thiệu cho iPhone 17 để gây chú ý đối với cộng đồng công nghệ.

Vào tuần trước, sau khi Apple chính thức ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17, công ty cũng giới thiệu một số phụ kiện hấp dẫn cho dòng sản phẩm mới. Nổi bật trong số này chính là phụ kiện "dây đeo chéo" cho phép người dùng đeo điện thoại quanh cổ như một chiếc túi đeo hông. Đáng chú ý, mẫu dây đeo này có giá gần 1,7 triệu đồng trên trang Apple Store Việt Nam.

Google sao chép phụ kiện đắt đỏ đến khó tin của iPhone 17 - Ảnh 1.

Phụ kiện dây đeo của Google có giá rẻ hơn dây đeo chéo cho iPhone 17 khoảng gần 10 lần

ẢNH: GOOGLE

Trong khi người dùng vẫn đang phản ứng trước sự đắt đỏ của dây đeo chéo trên iPhone 17, Google đã thể hiện sự quan tâm đến ý tưởng này bằng việc ra mắt phụ kiện mới mang tên Rope Wristlet. Đó là một phụ kiện đơn giản với thiết kế để giữ điện thoại an toàn. Sản phẩm này bao gồm một sợi dây polyester và một tấm đệm hình chữ D giúp bảo vệ điện thoại khỏi rơi. Khác với dây đeo chéo của Apple, phiên bản của Google nhỏ gọn hơn và có thể đeo trên cổ tay.

Phụ kiện Google rẻ hơn gần 10 lần

Nhưng có một sự khác biệt ở dây đeo của Google chính là giá thành. Trong khi dây đeo chéo mà Apple cung cấp mang lại cảm giác cao cấp với vật liệu tái chế, móc cài từ tính và giá bán gần 1,7 triệu đồng, Google lại chỉ yêu cầu người dùng trả số tiền khoảng 7 USD (khoảng 185.000 đồng).

Sản phẩm của Google có ba màu sắc: Đen/Xám, Xanh dương/Tím và Xanh lá/Vàng, được thiết kế để tương thích với hầu hết các loại điện thoại có ốp lưng, không chỉ riêng điện thoại Pixel. Ở thời điểm hiện tại, Rope Wristlet vẫn chưa có sẵn để mua, nhưng người dùng có thể đăng ký nhận thông báo khi sản phẩm ra mắt.

Cả Apple và Google đều nhận ra rằng người tiêu dùng đang tìm kiếm những giải pháp để giữ điện thoại của họ an toàn. Dù là để tránh rơi hay giúp truy cập nhanh vào thiết bị, một chiếc dây đeo đơn giản thực sự là một công cụ hữu ích. Thật thú vị khi Google chọn thời điểm này để giới thiệu sản phẩm của mình, đặc biệt khi dòng Pixel 10 vừa được công bố và giá bán rẻ hơn nhiều so với đối thủ Apple.

Tin liên quan

Apple bất ngờ bán phụ kiện mới gây bối rối cho người dùng

Apple bất ngờ bán phụ kiện mới gây bối rối cho người dùng

Apple vừa công bố một phụ kiện mới có thể khiến một số người dùng cảm thấy khá kỳ lạ: cáp âm thanh USB-C sang 3,5 mm.

Khám phá thêm chủ đề

Google Phụ kiện dây đeo chéo iPhone 17 Apple
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận