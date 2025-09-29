Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Chỉ vài cú chạm, iOS 26 sẽ khiến iPhone tiết kiệm pin thấy rõ

Kiến Văn
Kiến Văn
29/09/2025 10:43 GMT+7

Nhu cầu về thời lượng pin lâu hơn luôn là mong muốn hàng đầu của người dùng iPhone và iOS 26 thực sự sẽ hữu ích.

Trong bản cập nhật iOS 26, Apple đã giới thiệu tính năng Công suất thích ứng nhằm giúp kéo dài thời gian sử dụng pin cho người dùng. Tính năng này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích thói quen sử dụng iPhone và dự đoán thời điểm cần thêm pin. Đây là một ứng dụng AI mà nhiều người dùng mong đợi, không phải để tạo ra video hay nhạc nền.

Chỉ một cú chạm, iOS 26 sẽ khiến iPhone tiết kiệm pin thấy rõ - Ảnh 1.

Người dùng iPhone 15 Pro trở lên sẽ được hưởng lợi thực sự nhờ tính năng Công suất thích ứng mới

ẢNH: YOUTUBE

Khi Công suất thích ứng được kích hoạt, nó sẽ điều chỉnh hiệu suất của iPhone, điều này khiến một số tác vụ mất nhiều thời gian hơn nhưng giúp tiết kiệm pin. Tính năng này cũng giảm độ sáng màn hình xuống 3%, giới hạn hoạt động nền và tự động kích hoạt Chế độ nguồn điện thấp khi pin còn 20% mà không cần hỏi ý kiến người dùng.

Tuy nhiên, Apple chưa làm rõ sự khác biệt giữa Chế độ nguồn điện thấp và Công suất thích ứng. Theo thông tin hiện có, Công suất thích ứng chỉ giảm tốc độ xử lý và độ sáng một chút, trong khi Chế độ nguồn điện thấp làm chậm tốc độ và tần số làm mới màn hình, đồng thời hạn chế nhiều tính năng khác như 5G và đồng bộ hóa iCloud.

Không phải mọi iPhone chạy iOS 26 đều hưởng lợi

Công suất thích ứng được bật mặc định trên các mẫu iPhone mới nhất như iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air. Đối với các mẫu iPhone tương thích khác, bao gồm iPhone 15 Pro trở lên, tính năng này mặc định bị tắt, có nghĩa là người dùng cần tự bật nếu không sở hữu iPhone 17.

Chỉ một cú chạm, iOS 26 sẽ khiến iPhone tiết kiệm pin thấy rõ - Ảnh 2.
Chỉ một cú chạm, iOS 26 sẽ khiến iPhone tiết kiệm pin thấy rõ - Ảnh 3.

Các bước kích hoạt Công suất thích ứng trên iPhone tương thích

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để bật hoặc tắt tính năng Công suất thích ứng, người dùng có thể vào Cài đặt > Pin > Chế độ nguồn và điều chỉnh nút chuyển đổi bên cạnh Công suất thích ứng sang trạng thái bật (màu xanh lá). Apple cũng cung cấp tùy chọn nhận thông báo khi tính năng này hoạt động.

Hy vọng Apple sẽ cung cấp thêm thông tin về tính năng này trong thống kê pin để người dùng có thể so sánh hiệu quả trước và sau khi sử dụng. Đây rõ ràng là tính năng mà người dùng nên bật để đảm bảo pin hoạt động tốt mà không cần phải cắm sạc nhiều.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26 Iphone tính năng mới công suất thích ứng tiết kiệm pin
Xem thêm bình luận