iOS 26 âm thầm giải quyết những phiền toái trên iPhone

Bên cạnh những điểm nhấn này, iOS 26 còn mang đến nhiều cải tiến âm thầm nhưng hữu ích nhằm khắc phục những vấn đề thường gặp trên iPhone.

Ước tính thời gian sạc

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là tính năng hiển thị thời gian sạc ước tính ngay trên màn hình khóa. Người dùng giờ đây có thể dễ dàng biết được thời gian cần thiết để sạc đầy pin, giúp họ tránh việc cắm sạc lâu hơn mức cần thiết. Để xem chi tiết, người dùng có thể vào Cài đặt > Pin để biết khi nào iPhone sẽ đạt 80% và 100% pin (hoặc mức giới hạn sạc mà người dùng thiết lập).

Người dùng có thể xem ước tính thời gian sạc đầy pin còn lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khả năng phát hiện tin nhắn rác

iOS 26 cũng cải thiện khả năng phát hiện tin nhắn rác. Những tin nhắn không mong muốn từ người không có trong danh bạ sẽ được tự động chuyển vào thư mục riêng nhằm tránh làm phiền người dùng với thông báo hay hiển thị trên màn hình khóa. Điều này giúp hộp thư đến chính chỉ hiển thị những cuộc trò chuyện quan trọng. Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra thư mục "Người gửi không xác định" trong ứng dụng Tin nhắn để quản lý các tin nhắn này.

Dễ dàng chọn văn bản trong tin nhắn

Người dùng trước đây chỉ có thể sao chép toàn bộ nội dung của một tin nhắn, gây khó khăn khi chỉ cần một phần nhỏ. Với iOS 26, khi nhấn và giữ một tin nhắn, tùy chọn "Chọn" sẽ xuất hiện bên cạnh "Sao chép", cho phép người dùng dễ dàng bôi và sao chép chính xác đoạn văn bản mong muốn.

Đơn giản hóa việc cài đặt nhạc chuông tùy chỉnh

Người dùng trước đây phải sử dụng ứng dụng GarageBand và thực hiện nhiều bước phức tạp để cài đặt nhạc chuông yêu thích. Giờ đây, người dùng chỉ cần tải xuống tệp âm thanh MP3 hoặc M4A dưới 30 giây, mở ứng dụng Tệp trên iPhone, nhấn và giữ tệp, chọn "Chia sẻ" và sau đó chọn "Sử dụng làm nhạc chuông".

Việc sử dụng tập tin âm thanh làm nhạc chuông dễ dàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Âm thanh sẽ xuất hiện trong cài đặt Nhạc chuông của iPhone, cùng với các nhạc chuông mặc định. Nếu muốn xóa, người dùng chỉ cần vuốt sang trái và nhấn "Xóa".

Cảnh báo ống kính bẩn

Người dùng thường gặp phải tình trạng chụp ảnh mờ nhòe do ống kính bị bẩn. Với iOS 26, nếu iPhone phát hiện ống kính bị che khuất bởi dấu vân tay hoặc bụi bẩn, thiết bị sẽ cảnh báo người dùng trước khi chụp ảnh. Tính năng này giúp đảm bảo những bức ảnh luôn sắc nét, giảm thiểu việc phải chụp lại hay chỉnh sửa sau đó. Để kích hoạt, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Camera và bật Gợi ý làm sạch ống kính.

Tùy chỉnh báo lại báo thức

Trước đây, người dùng chỉ có tùy chọn báo lại duy nhất là 9 phút, một quy tắc đã tồn tại từ lâu. Giờ đây, người dùng có thể chọn khoảng thời gian báo lại từ 1 đến 15 phút, phù hợp với thói quen buổi sáng của mình. Để thực hiện, chỉ cần mở ứng dụng Đồng hồ, đặt báo thức, nhấn tùy chọn Báo lại và chọn thời gian mong muốn.

Việc điều chỉnh thời gian trì hoãn báo thức từ 1 đến 15 phút ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tắt 'Chạm vào Gần đây để gọi'

Nhiều người dùng từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi iPhone tự động gọi đến số điện thoại lạ trong khi họ đang lướt xem lịch sử cuộc gọi. Với iOS 26, người dùng có thể dễ dàng tắt tính năng này bằng cách vào Cài đặt > Ứng dụng > Điện thoại, sau đó tắt nút "Chạm vào Gần đây để gọi". Khi tính năng này được tắt, iPhone sẽ không tự động gọi khi người dùng chạm vào một số điện thoại trong mục Gần đây mà thay vào đó sẽ hiển thị thông tin liên hệ để người dùng có thể gọi điện, nhắn tin hoặc FaceTime.

iOS 26 không chỉ mang đến những tính năng nổi bật mà còn chú trọng đến những cải tiến nhỏ, thầm lặng, điều mà người dùng iPhone lâu năm sẽ thực sự đánh giá cao. Điều này cho thấy Apple không chỉ tập trung vào những nâng cấp hào nhoáng mà còn chú trọng đến những chi tiết quan trọng trong trải nghiệm người dùng.