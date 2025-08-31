Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Cách đơn giản giúp sử dụng FaceTime trên điện thoại Android

Kiến Văn
Kiến Văn
31/08/2025 08:10 GMT+7

FaceTime đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng Apple để gọi video nhờ khả năng tích hợp mượt mà trên các nền tảng như iOS 18 hoặc macOS 15.

Chỉ vài thao tác đơn giản với FaceTime, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi video hoặc âm thanh với bạn bè và người thân. Ngoài các cuộc gọi một-một, FaceTime còn cung cấp nhiều tính năng hấp dẫn như gọi nhóm, mã hóa đầu cuối, chuyển cuộc gọi giữa các thiết bị Apple, tùy chỉnh hình nền ảo, phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc, chia sẻ màn hình và SharePlay.

Cách đơn giản giúp sử dụng FaceTime trên điện thoại Android - Ảnh 1.

Người dùng Android hoàn toàn có thể tham gia vào một cuộc gọi FaceTime

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Thú vị hơn, người dùng Android cũng có thể tham gia vào các cuộc gọi FaceTime ngay cả khi không có ứng dụng chính thức trên Google Play Store. Tất cả nhờ vào khả năng người dùng thiết bị Apple có thể mời người dùng Android tham gia cuộc gọi thông qua một liên kết được tạo ra từ FaceTime.

Sử dụng FaceTime trên Android

Để thực hiện cuộc gọi FaceTime từ thiết bị Android, người dùng cần nhận liên kết cuộc gọi từ một người dùng iPhone, iPad hoặc Mac. Quy trình tạo liên kết rất đơn giản: người dùng thiết bị Apple chỉ cần mở ứng dụng FaceTime và nhấn vào nút "Tạo liên kết". Họ có thể tùy chọn đặt tên cho liên kết để dễ nhận diện bằng cách nhấn vào "Thêm tên". Sau khi nhấn vào "Sao chép", người dùng có thể chia sẻ liên kết đó qua các công cụ khác nhau.

Khi nhận được liên kết FaceTime, người dùng Android chỉ cần mở nó trong trình duyệt web. Mặc dù liên kết này có thể hoạt động trên nhiều trình duyệt, Apple khuyên dùng Chrome hoặc Edge. Sau khi mở liên kết, người dùng sẽ được yêu cầu nhập tên để tham gia cuộc gọi mà không cần Apple ID hay số điện thoại. Sau khi nhập tên và nhấn "Tiếp tục", họ sẽ được chuyển đến trang cuộc gọi FaceTime, nơi có thể tùy chỉnh âm thanh và video trước khi tham gia.

Cách đơn giản giúp sử dụng FaceTime trên điện thoại Android - Ảnh 2.

Người dùng thiết bị Apple có thể tạo liên kết cuộc gọi FaceTime và chia sẻ liên kết với người dùng Android

ẢNH: K. VĂN

Khi yêu cầu tham gia cuộc gọi, người chủ trì sẽ nhận được thông báo trên thiết bị Apple của họ. Họ cần chấp thuận yêu cầu của người dùng Android hoặc bất kỳ người tham gia nào khác. Sau khi được chấp thuận, cuộc gọi sẽ tiếp tục.

Nếu có nhiều hơn hai người tham gia và người chủ trì rời khỏi cuộc gọi FaceTime, cuộc gọi vẫn có thể tiếp tục mà không gặp sự cố. Tuy nhiên, không ai có thể tham gia thêm vào cuộc gọi trừ khi được người chủ trì ban đầu chấp thuận.

Tuy nhiên, nếu có người dùng Apple khác tham gia vào cuộc gọi, họ có thể quản lý các người tham gia, bao gồm việc chấp thuận những người muốn tham gia sau 30 giây kể từ khi cuộc gọi bắt đầu. Điều này rất hữu ích cho các cuộc gọi nhóm để người dùng Android tiếp tục tham gia ngay cả khi người chủ trì phải rời đi.

FaceTime Android Apple cuộc gọi video
