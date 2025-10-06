Tại sao Microsoft vẫn giữ phím Caps Lock dù đã lỗi thời?

Hãy nhìn xuống bàn phím máy tính của bạn. Có một phím nằm đó, chiếm một vị trí đắc địa ngay hàng phím chính, nhưng lại vô dụng một cách đáng kinh ngạc, đó là phím Caps Lock. Sau nhiều năm tồn tại, có thể đã đến lúc giới công nghệ nên nói lời tạm biệt với di vật lỗi thời này.

Đã đến lúc 'khai tử' phím Caps Lock?

Vài năm trước, một cuộc khảo sát nhỏ do trang công nghệ Neowin thực hiện cho thấy chỉ 12% người dùng sử dụng phím Caps Lock để viết hoa. Điều này không có gì ngạc nhiên. Hàng xóm của nó, phím Shift, vốn đã làm được nhiều việc từ viết hoa ký tự, chạy nhanh trong game, cho đến việc trở thành một phần của vô số tổ hợp phím tắt hữu ích (như Windows+Shift+S để chụp ảnh màn hình).

Phím Caps Lock được coi là lỗi thời và không có công dụng ở thời điểm hiện tại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LIFEHACKER

Trong khi đó, công dụng duy nhất của Caps Lock trong thế giới hiện đại dường như chỉ là để gõ chữ in hoa. Nguồn gốc của nó từ thời máy đánh chữ cơ đã không còn phù hợp với bàn phím công thái học ngày nay, nơi việc giữ phím Shift trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trên thực tế, Caps Lock không chỉ vô dụng mà còn gây phiền toái. Rất nhiều người từng trải qua việc nhập sai mật khẩu chỉ để nhận ra dòng thông báo "Caps Lock đang bật". Một số người có thể phản biện rằng tính năng Narrator của Windows có sử dụng phím này. Nhưng đây là một trường hợp quá hiếm hoi và chính Microsoft cũng cho phép người dùng chuyển chức năng đó sang phím Insert.

Điều đáng nói là Google đã nhận ra sự thật này từ lâu. Họ đã thay thế phím Caps Lock trên Chromebook bằng phím Tìm kiếm hữu dụng hơn. Vậy tại sao Microsoft và các nhà sản xuất phần cứng Windows/Mac vẫn giữ lại phím 'cổ đại' này?

Việc này càng trở nên khó hiểu khi chính Microsoft không hề ngại thay đổi bố cục bàn phím. Gần đây, họ đã mạnh dạn khuyến khích các nhà sản xuất thay thế phím Ctrl phải bằng phím Copilot chuyên dụng. Nếu đã dám thay đổi, tại sao không nhắm vào kẻ vô dụng nhất là Caps Lock?

Hãy tưởng tượng vị trí đắc địa đó có thể được dùng cho những việc hữu ích hơn, chẳng hạn như một phím chụp ảnh màn hình, mở Task Manager, hay một phím bật/tắt chế độ 'Do not Disturb'.

Ở thời điểm năm 2025, Caps Lock không còn là một tính năng, mà chỉ là một nút bấm ít được người dùng đả động tới của bàn phím. Nhưng vì những lý do nào đó chỉ có riêng Microsoft biết, hãng này lại không đủ dũng cảm để thực hiện cuộc thay đổi cần thiết.