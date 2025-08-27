Khám phá những điều thú vị ở Google Maps

Dưới đây là một số cách mà người dùng có thể tận dụng ứng dụng Google Maps ngoài việc chỉ đường.

Nhiều điều thú vị mà Google Maps mang lại ngoài nhiệm vụ chỉ đường ẢNH: REUTERS

Ghi nhớ vị trí đỗ xe

Nếu thường xuyên đến chỗ đông người, việc tìm xe trong bãi đỗ sau đó có thể là một thử thách. Để giải quyết vấn đề này, Google Maps cung cấp tính năng lưu vị trí đỗ xe. Sau khi đỗ xe, hãy mở ứng dụng, chạm vào biểu tượng màu xanh hiển thị vị trí hiện tại và chọn Lưu vị trí đỗ xe, xong xác nhận vị trí đã đỗ trong thông báo hiện ra.

Để chỉ đường trở lại xe, chỉ cần chạm vào biểu tượng chữ P và chọn Đường đi. Nếu muốn chia sẻ vị trí đỗ xe với người khác, hãy chọn Chia sẻ > Chia sẻ vị trí này.

Bên cạnh đó, Google Maps cũng giúp tìm kiếm các điểm đỗ xe gần khu vực đang đến. Chỉ cần tìm điểm đến, nhấn Chỉ đường > Thêm Điểm Dừng > Đỗ xe vào thanh tìm kiếm sẽ thấy danh sách các điểm đỗ xe gần đó.

Quay ngược thời gian

Dòng thời gian là tính năng thú vị cho phép người dùng xem lại nhật ký du lịch cá nhân. Tính năng này ghi lại tất cả các địa điểm và cửa hàng mà người dùng đã ghé thăm.

Để sử dụng, người dùng cần bật tính năng này trong ứng dụng. Chạm vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải, chọn "Dòng thời gian của bạn", sau đó bật tính năng này. Từ đó, người dùng có thể xem lại các địa điểm đã ghé thăm và so sánh với bạn bè để xem ai đã khám phá nhiều hơn.

Google Maps có thể đưa người dùng về lại với những khoảnh khắc quá khứ Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Xem hình ảnh quá khứ của địa điểm

Nếu muốn biết một địa điểm đã thay đổi ra sao theo thời gian, Google Maps có tính năng Street View để xem hình ảnh của một con phố trong quá khứ. Để sử dụng tính năng này, hãy mở Google Maps, chạm và giữ vào điểm muốn xem, sau đó nhấn vào ảnh hiển thị và chọn biểu tượng lịch ở góc trên bên trái.

Người dùng sẽ thấy các hình ảnh của khu vực đó từ các thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các khu vực đều có tính năng này khi một số vùng nông thôn chỉ có hình ảnh duy nhất.

Khám phá những địa điểm mới

Google Maps có thể giúp người dùng khám phá những gì trong một khu vực mới ghé thăm, chẳng hạn như nhà hàng. Chỉ cần mở ứng dụng, chạm vào nút Nhà hàng để xem danh sách các nhà hàng gần vị trí của mình, đồng thời có thể sử dụng nhiều bộ lọc phù hợp hơn.

Nếu tìm thấy một nhà hàng thú vị, chỉ cần chạm vào tên của nó để xem thông tin chi tiết, bao gồm thực đơn, hình ảnh món ăn và thậm chí là đặt chỗ. Ngoài ra, người dùng cũng có thể xem đánh giá từ những thực khách khác để có cái nhìn tổng quan về chất lượng dịch vụ và món ăn.

Tương tự, Google Maps còn giúp khám phá các khách sạn, trạm xăng, trung tâm mua sắm và nhiều địa điểm khác trong khu vực.

Nhiều bộ lọc tìm kiếm khác nhau được cung cấp trên Google Maps ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đặt lời nhắc ngay từ Google Maps

Để đặt lời nhắc một việc nào đó, hãy mở ứng dụng, tìm kiếm địa điểm người dùng muốn đến, nhấn Đường đi, sau đó chạm vào dấu ba chấm bên cạnh vị trí điểm đi và chọn Đặt lời nhắc khởi hành. Sau đó Google Maps sẽ gửi thông báo nhắc nhở người dùng đúng giờ.

Với nhiều ứng dụng hữu ích từ Google như YouTube, Gmail, Google Drive và Google Lens, Google Maps vẫn là một trong những ứng dụng yêu thích của nhiều người. Không chỉ đơn thuần là công cụ chỉ đường, Google Maps còn mang đến nhiều tiện ích khác cho người dùng.