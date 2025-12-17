Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

'HDPE thì ngon luôn': Từ câu trả lời vu vơ thành trend 'triệu view'

Cao An Biên
Cao An Biên
17/12/2025 09:05 GMT+7

Thời gian gần đây lướt mạng xã hội, nhiều người liên tục bắt gặp những clip 'triệu view' nhắc đi nhắc lại câu nói 'HDPE thì ngon luôn'. Đây là trend gì và bắt nguồn từ đâu?

Những ngày qua, câu nói "HDPE thì ngon luôn" không chỉ xuất hiện dày đặc trong nhiều clip "triệu view" khắp các nền tảng mạng xã hội, được nhiều cư dân mạng đu trend mà còn trở thành từ khóa được quan tâm trên Google Trends.

'HDPE thì ngon luôn' là trend gì mà khắp cõi mạng ai cũng nói? - Ảnh 1.

"HDPE thì ngon luôn", câu nói gây sốt mạng dịp cuối năm 2025

ẢNH: AI

Trong suốt năm 2025 vừa qua, nhiều "trend" từ người dùng mạng xã hội liên tục xuất hiện và gây bão cõi mạng. "HDPE thì ngon luôn" bất ngờ trở thành "trend" thống trị mạng xã hội dịp cuối năm 2025, tết dương lịch 2026 này. Thực tế, câu nói trên xuất phát từ đâu và có ý nghĩa gì?

Theo tìm hiểu, trào lưu "HDPE thì ngon luôn" xuất phát từ một video trả lời bình luận về chủ đề khởi nghiệp tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại bất ngờ gây sốt cõi mạng.

HDPE là gì mà dân mạng phát sốt với câu nói 'HDPE thì ngon luôn'?

Mọi chuyện bắt đầu từ một video của một người đàn ông trung niên chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Khi một tài khoản bình luận hỏi: "Chú ơi, làm HDPE có lãi không?", người đàn ông đã trả lời một cách dứt khoát: "Làm HDPE thì ngon luôn".

"Ngon luôn" trong cách trả lời của người đàn ông không mang nghĩa đen mà là nghĩa bóng về sự đầu tư có hiệu quả, sinh lời. Câu trả lời này gây sốt vì sự ngắn gọn, phong thái tự tin của người trả lời tạo ra một sự hài hước, khiến cộng đồng mạng cảm thấy thích thú và lan truyền video chóng mặt.

Vậy, HDPE là gì?

Cư dân mạng sử dụng câu nói trên để bình luận, chế ảnh, thậm chí là clip hài hước, nhiều người theo trend còn dùng trong giao tiếp hằng ngày… tạo thành một nội dung giải trí sôi nổi, thú vị và hóm hỉnh.

Trên thực tế, HDPE là cách viết tắt của High-Density Polyethylene, thuật ngữ chuyên ngành nói về một loại nhựa nhiệt dẻo polyethylene được sản xuất từ dầu mỏ. Đây là một trong những vật liệu nhựa được sử dụng phổ biến hiện nay trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Từ một thuật ngữ chuyên ngành vốn chỉ xuất hiện trong lĩnh vực sản xuất vật liệu thường chỉ có "dân chuyên môn" mới hiểu, HDPE hiện trở thành trend được nhiều người truyền tai nhau.

'HDPE thì ngon luôn' là trend gì mà khắp cõi mạng ai cũng nói? - Ảnh 2.

HDPE được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và sinh hoạt

ẢNH: THANH NIÊN

Chị Lê Vi (27 tuổi) sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) cho biết hôm qua 16.12, chị lướt mạng xã hội và bắt gặp nhiều clip liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói "HDPE thì ngon luôn".

"Tôi cảm thấy mình hơi bị "tối cổ" vì chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì mà đâu đâu cũng thấy. Tôi mới hỏi em trai ở cùng căn hộ với mình mới biết đây là trend mới xuất phát từ tài khoản nói về chuyện khởi nghiệp. Bình thường mình cũng không quá quan tâm tới mấy trend này, nhưng lướt mạng thấy mọi người nói liên tục thì cũng tò mò tìm hiểu", chị chia sẻ.

Bạn nghĩ gì về "hot trend" này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

