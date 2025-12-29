Countdown chào năm mới 2026 tại Hạ Long quy mô gần 50.000 người

Kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ 1 - 4.10) được xem là thời điểm "vàng" để thị trường du lịch khởi động năm mới.

Du khách tham quan trải nghiệm tại Làng Nương Yên Tử ẢNH: L.N.H

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại Quảng Ninh, không khí chuẩn bị đón khách đã sôi động từ sớm khi lượng đặt phòng, tour và dịch vụ giải trí tăng nhanh, nhất là tại các trung tâm du lịch lớn như Hạ Long, Yên Tử, Vân Đồn.



Theo Sở VH-TT- DL tỉnh Quảng Ninh, nhiều khách sạn từ 4 sao trở lên đã ghi nhận tình trạng kín phòng trong dịp nghỉ lễ. Việc tết Dương lịch được nghỉ liên tiếp 4 ngày thay vì 1 ngày như trước giúp du khách có thêm thời gian lưu trú, trải nghiệm trọn vẹn hơn các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Du thuyền trên vịnh Hạ Long dịp nghỉ tết Dương lịch đã kín chỗ ẢNH: L.N.H

Với lợi thế giao thông thuận tiện, hạ tầng du lịch đồng bộ và sản phẩm đa dạng, Quảng Ninh trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nhóm khách gia đình, bạn bè. Các tour ngắn ngày kết hợp tham quan danh thắng, trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực và nghỉ dưỡng được đặt nhiều. Dự kiến lượng khách đến Quảng Ninh trong dịp này tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ.

Điểm nhấn lớn nhất trong dịp tết Dương lịch là chương trình Countdown chào năm mới 2026 với chủ đề "Kỷ luật - Đồng tâm kiến tạo tương lai", tổ chức tối 31.12 tại Quảng trường 30.10 (TP.Hạ Long). Đại nhạc hội kéo dài 180 phút, quy mô gần 50.000 khán giả, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc điện tử, công nghệ trình chiếu hiện đại và pháo hoa tầm cao, được kỳ vọng tạo sức hút mạnh mẽ với du khách trong và ngoài tỉnh.

Sức nóng của các sự kiện cuối năm đã trở thành "đòn bẩy" để doanh nghiệp du lịch tung ra nhiều gói kích cầu. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành triển khai combo trọn gói, giảm giá 15 - 30% dịch vụ lưu trú, tour và tiện ích đi kèm. Một số đơn vị còn áp dụng ưu đãi nâng hạng phòng, check-in sớm, check-out muộn nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Quảng Ninh tổ chức countdown chào năm mới 2026 vào tối 31.12 ở Hạ Long, quy mô gần 50.000 người ẢNH: LN.H

Bên cạnh du lịch đô thị và sự kiện, các sản phẩm mang chiều sâu văn hóa - tâm linh tiếp tục được làm mới. Khu di tích Yên Tử tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm di sản, thiền - nghỉ dưỡng, tiệc cuối năm và các nghi thức cầu may đầu năm. Các hành trình du lịch sinh thái, cộng đồng tại Bình Liêu, Đông Triều, Móng Cái cũng được nhiều du khách lựa chọn nhờ không gian thiên nhiên và bản sắc địa phương đặc trưng.

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho biết các chương trình kích cầu được triển khai theo nguyên tắc giữ ổn định chất lượng dịch vụ, tăng giá trị trải nghiệm. Việc đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp sự kiện - nghỉ dưỡng - văn hóa giúp Quảng Ninh giữ được sức hút bền vững ngay từ những ngày đầu năm.

Với chuỗi hoạt động lễ hội, ưu đãi hấp dẫn và sự chuẩn bị đồng bộ của doanh nghiệp, du lịch Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ khởi đầu năm 2026 đầy sôi động, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu miền Bắc trong các kỳ nghỉ ngắn ngày.