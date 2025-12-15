Doanh thu du lịch Quảng Ninh vượt 2,3 tỉ USD

Ngày 15.12, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV khai mạc Kỳ họp thứ 34 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền.



Khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh ước đạt 11,89%. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,85%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,58%; khu vực dịch vụ tăng mạnh 16,40%; thuế sản phẩm tăng 6,31%.

Quy mô nền kinh tế của Quảng Ninh ước đạt 368.445 tỉ đồng, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp. Đến hết năm 2025, khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 4,63%; công nghiệp - xây dựng chiếm 46,18%; dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 49,19%.

GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh ước đạt 10.402 USD; năng suất lao động xã hội đạt 539 triệu đồng/người, tăng 11,9% so với năm trước.

Yên Tử vừa trở thành Di sản văn hóa thế giới ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đáng chú ý, tổng lượng khách du lịch năm 2025 ước đạt 21,28 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 57.000 tỉ đồng, tăng 22,46%, qua đó đóng góp trên 50% vào mức tăng trưởng GRDP toàn tỉnh.

Công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả vượt trội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 82.235 tỉ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương giao và 143% dự toán tỉnh giao, tăng 53% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 64.435 tỉ đồng, tăng tới 82% so với năm 2024.

Về đầu tư, tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt gần 476.000 tỉ đồng, gấp 15,8 lần so với năm 2024. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2025 ước đạt khoảng 1 tỉ USD. Các lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính. Tỉnh sẽ tập trung thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành thu - chi ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn vào cuối năm 2026.