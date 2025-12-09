Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Mua vé tham quan vịnh Hạ Long phải cung cấp CCCD

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/12/2025 06:15 GMT+7

Ngày 8.12, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử họp với các đơn vị liên quan để triển khai quy định mới về việc cung cấp thông tin cá nhân khi mua vé tham quan vịnh Hạ Long.

Theo đó, từ ngày 10.12.2025, mọi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi mua vé đều phải cung cấp đầy đủ dữ liệu nhận diện để phục vụ công tác quản lý. Với du khách VN, thông tin cần thiết gồm số CCCD hoặc mã định danh cá nhân đối với người chưa đủ tuổi cấp căn cước. Với du khách quốc tế, yêu cầu cung cấp số hộ chiếu và quốc tịch. Riêng trường hợp trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện cấp giấy tờ, cần khai báo thông tin người giám hộ hoặc bảo lãnh (họ tên, CCCD/hộ chiếu, số điện thoại) để đối chiếu.

Mua vé tham quan vịnh Hạ Long phải cung cấp CCCD- Ảnh 1.

Du khách tham quan vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Những dữ liệu này được cung cấp trực tiếp cho nhân viên bán vé và kiểm soát tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, chỉ phục vụ mục đích quản lý hoạt động tham quan theo quy định và được bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, quyền riêng tư của du khách. Hiện nay, việc tham quan chỉ yêu cầu cung cấp tên, tuổi, giới tính và quốc tịch.

Tại cuộc họp, các đơn vị thảo luận về lộ trình, cách thức triển khai và giải pháp tuyên truyền rộng rãi đến doanh nghiệp lữ hành, đối tác và người dân. Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết việc thu thập dữ liệu sẽ được hoàn thiện vào 1.1.2026, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hệ thống bán vé.

Việc bổ sung thông tin nhận diện là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tham quan, đảm bảo an toàn - an ninh cho du khách, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ chuyển đổi số toàn diện của ban quản lý trong thời gian tới.

Tin liên quan

Nguồn thu của vịnh Hạ Long chưa xứng tầm di sản thế giới

Nguồn thu của vịnh Hạ Long chưa xứng tầm di sản thế giới

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, với giá trị ngoại hạng của vịnh Hạ Long hiện nay thì nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ vẫn còn khiêm tốn.

Những tuyệt tác thiên nhiên: 'Vịnh Hạ Long' trên cao nguyên

Thành lập Ban Chỉ đạo quản lý Di sản vịnh Hạ Long - Cát Bà

Khám phá thêm chủ đề

Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long Tuần Châu Yên Tử vịnh Hạ Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận