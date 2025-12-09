Mua vé tham quan vịnh Hạ Long phải cung cấp CCCD

Theo đó, từ ngày 10.12.2025, mọi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi mua vé đều phải cung cấp đầy đủ dữ liệu nhận diện để phục vụ công tác quản lý. Với du khách VN, thông tin cần thiết gồm số CCCD hoặc mã định danh cá nhân đối với người chưa đủ tuổi cấp căn cước. Với du khách quốc tế, yêu cầu cung cấp số hộ chiếu và quốc tịch. Riêng trường hợp trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện cấp giấy tờ, cần khai báo thông tin người giám hộ hoặc bảo lãnh (họ tên, CCCD/hộ chiếu, số điện thoại) để đối chiếu.

Du khách tham quan vịnh Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Những dữ liệu này được cung cấp trực tiếp cho nhân viên bán vé và kiểm soát tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, chỉ phục vụ mục đích quản lý hoạt động tham quan theo quy định và được bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, quyền riêng tư của du khách. Hiện nay, việc tham quan chỉ yêu cầu cung cấp tên, tuổi, giới tính và quốc tịch.

Tại cuộc họp, các đơn vị thảo luận về lộ trình, cách thức triển khai và giải pháp tuyên truyền rộng rãi đến doanh nghiệp lữ hành, đối tác và người dân. Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết việc thu thập dữ liệu sẽ được hoàn thiện vào 1.1.2026, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hệ thống bán vé.

Việc bổ sung thông tin nhận diện là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tham quan, đảm bảo an toàn - an ninh cho du khách, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ chuyển đổi số toàn diện của ban quản lý trong thời gian tới.