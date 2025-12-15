Quảng Ninh phát triển sản phẩm du lịch 2 di sản thế giới

Hình thành sản phẩm liên kết giữa hai di sản thế giới

Là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, Quảng Ninh luôn chủ động triển khai các chương trình kích cầu, đẩy mạnh quảng bá và phát triển sản phẩm mới. Trong đó, việc xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch liên kết giữa hai di sản thế giới vịnh Hạ Long (Di sản thiên nhiên thế giới) và Danh thắng Yên Tử (Di sản thế giới đang được UNESCO xem xét công nhận), được xác định là một trong những hướng đi quan trọng để nâng tầm thương hiệu du lịch tỉnh.

Khu di tích và danh thắng Yên Tử vừa được công nhận là di sản văn hóa thế giới

Khoảng cách chỉ 40 km giúp du khách dễ dàng di chuyển, mở ra cơ hội hình thành hành trình trải nghiệm kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của biển đảo và không gian văn hóa – tâm linh đặc sắc của non thiêng Yên Tử. Nhằm khai thác hiệu quả lợi thế này, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã xây dựng sản phẩm nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm, kết hợp giữa Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử và du thuyền Paradise Vietnam.

Hành trình này cho phép du khách trải nghiệm tối đa vẻ đẹp hai di sản: từ những lớp trầm tích địa chất, hàng nghìn đảo đá vôi trên vịnh Hạ Long đến giá trị văn hóa – lịch sử đặc biệt gắn với Thiền phái Trúc Lâm tại Yên Tử. Đây cũng là sản phẩm được đánh giá phù hợp với xu hướng du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đề cao tính cá nhân hóa và trải nghiệm sâu về văn hóa bản địa.

Ông Đào Tùng, Phó giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, cho biết doanh nghiệp đang nỗ lực hoàn thiện các sản phẩm kết nối giữa hai điểm đến. "Chúng tôi chú trọng xây dựng trải nghiệm khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa – lịch sử và tùy chỉnh sản phẩm theo từng nhóm khách, đặc biệt là phân khúc hạng sang. Đồng thời, đơn vị liên tục làm việc với các công ty lữ hành trong và ngoài nước nhằm đưa sản phẩm này tiếp cận rộng rãi du khách".

Song song với đó, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động khai thác các hành trình đặc sắc trên vịnh Hạ Long nhằm kết nối hệ sinh thái sản phẩm du lịch biển của tỉnh. Tiêu biểu là "Hành trình di sản" của du thuyền Grand Pioneers (Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận),sản phẩm đầu tiên kết nối vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Hành trình này không chỉ gia tăng trải nghiệm mà còn góp phần lan tỏa giá trị cảnh quan của vịnh Bái Tử Long, Vườn quốc gia Bái Tử Long và văn hóa ngư dân vùng biển Quảng Ninh; đồng thời giảm tải cho vùng lõi di sản vịnh Hạ Long.

Mở rộng không gian du lịch

Quảng Ninh hiện có mạng lưới doanh nghiệp du lịch năng động, đang chủ động bắt tay hợp tác để xây dựng các gói sản phẩm liên vùng và tạo chuỗi cung ứng dịch vụ trọn gói. Việc liên kết này giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí và tạo các gói sản phẩm hấp dẫn hơn cho du khách.

Khu di tích và danh thắng Yên Tử vừa được công nhận là di sản văn hóa thế giới

Không chỉ dừng lại ở liên kết nội tỉnh, Quảng Ninh còn tích cực hợp tác với các địa phương trong vùng. Theo ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh đã kết nối doanh nghiệp du lịch Hải Phòng và Quảng Ninh để phát triển các sản phẩm liên vùng như du lịch biển đảo, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa – lịch sử và du lịch nông nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh cũng tham gia phát triển các sản phẩm theo các hành lang du lịch chiến lược như: hành lang Vân Nam (Trung Quốc) – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh; hành trình nối các di sản: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh - Ninh Bình; kết nối thị trường phía nam qua Cảng hàng không Cát Bi và Vân Đồn; mở rộng thị trường quốc tế: Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ làm đầu mối kết nối doanh nghiệp tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, ngày hội du lịch trong nước và các chương trình xúc tiến tại những địa phương có khả năng kết nối đường bay với Vân Đồn như Đà Nẵng, Phú Quốc, cùng các thị trường quốc tế trọng điểm.

Việc đẩy mạnh liên kết sản phẩm, đặc biệt là giữa vịnh Hạ Long và Yên Tử, đang tạo ra chuỗi giá trị mới cho du lịch Quảng Ninh. Khi hai di sản được kết nối bài bản, du khách có cơ hội trải nghiệm đầy đủ hơn cả thiên nhiên lẫn văn hóa; còn địa phương có điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch khu vực. Đây được xem là hướng đi chiến lược, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành điểm đến đa dạng, độc đáo và bền vững trong những năm tới.