Gia Lai Countdown 2026: Thắp lửa trái tim, kết nối yêu thương

Chiều 28.12, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình Gia Lai Countdown 2026 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 24 giờ tối 31.12, với 2 điểm cầu là quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn) và quảng trường Đại Đoàn Kết (P.Pleiku). Sự kiện do Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai phối hợp Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức, phát sóng trực tiếp trên kênh GTV và các nền tảng số.

Gia Lai Countdown 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi địa phương vừa nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, vừa khẩn trương chuẩn bị cho việc đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026. Chính vì vậy, chương trình không đơn thuần là một đêm hội âm nhạc - giải trí, mà còn gửi gắm thông điệp về ý chí vượt khó, tinh thần đồng lòng và khát vọng phát triển bền vững của vùng đất Gia Lai.

Các nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn tại chương trình Gia Lai Countdown 2026 ẢNH: BTC

Mở đầu chương trình sẽ là đại cảnh nghệ thuật "Thắp lửa trái tim", được dàn dựng công phu với âm nhạc hiện đại, hệ thống ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn. Hình tượng "ngọn lửa" xuyên suốt chương trình mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, sự gắn kết cộng đồng và nghị lực bền bỉ của con người Gia Lai trước những thử thách.

Chương I của Gia Lai Countdown 2026 mang tên "Sức sống mùa xuân - Lan tỏa yêu thương", mở ra không khí tươi mới, rộn ràng với loạt ca khúc quen thuộc trong nước và quốc tế như Happy New Year, Hello Việt Nam, Điệp khúc mùa xuân, Đong đầy cả năm… Các tiết mục được phối khí hiện đại, thể hiện bởi nghệ sĩ trong và ngoài nước, vẽ nên bức tranh mùa xuân đa sắc, tràn đầy hy vọng.

Tại điểm cầu Pleiku, chương trình dành không gian trang trọng để tôn vinh di sản văn hóa Tây nguyên. Âm thanh cồng chiêng, điệu xoang và các ca khúc mang âm hưởng đại ngàn vang lên giữa quảng trường, gợi nhắc cội nguồn văn hóa lâu đời của các dân tộc trên vùng đất Gia Lai. Sự đan xen hài hòa giữa dân gian truyền thống và âm nhạc đương đại tạo nên mạch cảm xúc liền mạch, khẳng định bản lĩnh văn hóa: giữ gìn giá trị cốt lõi, đồng thời chủ động sáng tạo và phát triển.

Chương II với chủ đề "Thắp lửa tuổi trẻ - Hội tụ quốc tế" mang đến bầu không khí bùng nổ với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ, nghệ sĩ DJ trong nước và quốc tế.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất của Gia Lai Countdown 2026 sẽ là thời khắc đếm ngược chào năm mới. Khi những con số cuối cùng của năm 2025 khép lại, màn pháo hoa kỹ xảo bừng sáng bầu trời, mở ra năm 2026 với niềm tin, hy vọng và khát vọng vươn xa của Gia Lai trên hành trình phát triển mới.