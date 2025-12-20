Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

TP.HCM: Tổ chức chương trình điểm hẹn nghệ thuật cuối tuần để thu hút du khách

Nguyễn Long
Nguyễn Long
20/12/2025 18:16 GMT+7

Hơn 2.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm trải các hoạt động văn hóa với workshop, creative fair, carnival, ẩm thực và chiếu phim ngoài trời tại công viên phố đi bộ dự án La Vida Residences.

Chiều tối 20.12, tại công viên phố đi bộ dự án La Vida Residences, phường Phước Thắng, TP.HCM (TP.Vũng Tàu cũ) đã diễn ra chương trình điểm hẹn nghệ thuật cuối tuần La Musica với chủ đề "When the Bell Rings - The Sound of Hope".

TP.HCM: Tổ chức chương trình điểm hẹn nghệ thuật cuối tuần để thu hút du khách- Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm vẽ tranh tại chương trình điểm hẹn nghệ thuật

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chương trình đã thu hút hơn 2.000 người dân và du khách tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa với workshop, creative fair, carnival, ẩm thực và chiếu phim ngoài trời.

Ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành dự án La Musica, ủy viên BCH, Phó trưởng Chi nhánh TP.HCM- Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Namcho biết chương trình điểm hẹn nghệ thuật sẽ diễn ra định kỳ cuối tuần tại công viên phố đi bộ dự án La Vida Residences, được dàn dựng theo cấu trúc của các nền tảng "city art weekend" quốc tế, với chuỗi hoạt động liền mạch từ chiều đến tối. Tại các thành phố như Liverpool, Seoul, Singapore, Melbourne, Barcelona hay Portland, các mô hình "city art weekend" hoặc nền tảng nghệ thuật công cộng vận hành thường xuyên, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công nghiệp văn hoá.

"La Musica là nơi nghệ sĩ có không gian thực hành và tiếp cận công chúng, nơi cộng đồng hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị, thúc đẩy du lịch và kinh tế sáng tạo", ông Toàn cho hay.

TP.HCM: Tổ chức chương trình điểm hẹn nghệ thuật cuối tuần để thu hút du khách- Ảnh 2.

Ban nhạc đường phố biểu diễn tại chương trình

ẢNH: NGUYỄN LONG

Cũng theo ông Toàn, tại Việt Nam, dù tốc độ đô thị hóa nhanh, lực lượng sáng tạo trẻ dồi dào và nhu cầu tiếp cận nghệ thuật ngày càng gia tăng, các hoạt động văn hóa vẫn chủ yếu diễn ra dưới dạng sự kiện ngắn hạn, lễ hội theo mùa hoặc trong không gian khép kín.

Việc thiếu các sân khấu công cộng vận hành ổn định khiến nghệ sĩ thiếu nền tảng phát triển dài hạn, công chúng thiếu điểm hẹn văn hóa thường xuyên, và các đô thị khó hình thành đời sống nghệ thuật có chiều sâu.

Anh Lê Quốc Hùng ở phường Vũng Tàu (TP.HCM) đưa gia đình đến tham dự chương trình chia sẻ: "Các hoạt động rất sinh động, mới lạ; không gian tổ chức thoáng, rộng, rất phù hợp để cho gia đình đi trải nghiệm cuối tuần".

"Hiện nay sản phẩm du lịch ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không nhiều, khó thu hút được du khách. Các hoạt động giải trí như chương trình điểm hẹn nghệ thuật này cần nhân rộng nhiều hơn để người dân địa phương và du khách đến có thêm địa điểm vui chơi, trải nghiệm", chị Lâm Thu Hà ở phường Phước Thắng nói.

Phía đơn vị tổ chức cam kết sẽ vận hành chương trình điểm hẹn cuối tuần La Musica liên tục để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân địa phương và thu hút du khách đến với TP.Vũng Tàu (cũ).


Hàng ngàn người dân, du khách dự Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025

Hàng ngàn người dân, du khách dự Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2025 là dịp để phường Vũng Tàu giới thiệu hình ảnh mảnh đất, con người địa phương, khẳng định thương hiệu du lịch sự kiện lễ hội gắn với chiến lược xây dựng của TP.HCM.

