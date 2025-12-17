Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phường Vũng Tàu xử lý lấn chiếm vỉa hè: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Nguyễn Long
Nguyễn Long
17/12/2025 17:56 GMT+7

Lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường trong suốt đợt cao điểm, quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngày 17.12, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết để xử lý triệt để các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn phường trong giai đoạn trước, sau tết dương lịch và tết Nguyên đán 2026, phường Vũng Tàu tổ chức thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Phường Vũng Tàu xử lý lấn chiếm vỉa hè: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ - Ảnh 1.

Vỉa hè đường Ba Cu, phường Vũng Tàu luôn thông thoáng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, UBND phường Vũng Tàu chấn chỉnh và lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường, đảm bảo đường thông, hè thoáng.

Chủ động, phối hợp tuần tra duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn, tổ chức kiểm tra thường xuyên không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đảm bảo đường thông, hè thoáng tạo cho người dân và du khách một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, thoải mái; để lại cho du khách những ấn tượng tốt đẹp khi đến với phường Vũng Tàu.

UBND phường Vũng Tàu giữ vững và nhân rộng mô hình các tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận trên địa bàn phường, tạo phong trào tự nguyện, thi đua giữ gìn trật tự vệ sinh, văn minh đô thị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt trong thời gian những ngày cuối tuần và nghỉ lễ, tết, lực lượng chức năng trực thường xuyên, đảm bảo công tác tuần tra, kiểm tra, tập trung vào các khu vực họp chợ tự phát, các tuyến đường kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các trường hợp bán hàng rong, kinh doanh trái phép trong khu vực công viên, bãi tắm, khu du lịch gây mất mỹ quan đô thị.

"Trong đợt cao điểm, lãnh đạo UBND phường trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trường hợp cần thiết, các cơ quan, phòng chuyên môn làm xuất văn bản đề nghị Công an TP.HCM phối hợp, hỗ trợ xử lý", Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu nhấn mạnh.

Đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè của phường Vũng Tàu kéo dài từ ngày 20.12.2025 đến ngày 22.2.2026.

Để vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM không bị 'nuốt chửng': Xử lý nghiêm minh, thấu tình

Để vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM không bị 'nuốt chửng': Xử lý nghiêm minh, thấu tình

Thực tiễn tại một số phường cho thấy nếu làm bài bản, quyết liệt và kiên trì thì những 'điểm nóng' về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hoàn toàn có thể được giải quyết.

