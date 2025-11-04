Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM mở đợt cao điểm truy quét hàng lậu, hàng giả

Đinh Đang
Đinh Đang
04/11/2025 16:19 GMT+7

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đang mở đợt cao điểm tấn công, đẩy lùi tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại qua hình thức kinh doanh truyền thống và đặc biệt là kinh doanh qua mạng.

Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục QLTT TP.HCM trong đợt tấn công cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Đội QLTT số 16 vừa tổ chức trinh sát địa bàn và theo dõi trên nền tảng mạng xã hội, sau đó tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 3 hộ kinh doanh trên địa bàn xã Củ Chi, xã Tân An Hội và xã Phú Hòa Đông. Tại đây, lực lượng QLTT phát hiện tại các hộ trên bày bán kinh doanh hàng hóa gồm mỹ phẩm, các mặt hàng thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, hàng hóa không có nhãn hiệu; không ghi nhãn hàng hóa theo quy định, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

TP.HCM mở đợt cao điểm truy quét hàng lậu, hàng giả- Ảnh 1.

QLTT TP.HCM đang triển khai đợt cao điểm truy quét hàng lậu, hàng giả

ẢNH: QLTT

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm gồm: 40 hộp kem dưỡng da; 42 chai nước hoa (loại 10ml/chai); 30 đôi dép, 23 cái quần thun dài, 10 cái thắt lưng giả da, nhiều sản phẩm khác mang nhãn hiệu nước ngoài. Tổng cộng gồm 145 đơn vị sản phẩm, trị giá toàn bộ hàng hóa là 28,7 triệu đồng. Hiện Đoàn kiểm tra đã trình lãnh đạo Chi cục QLTT TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các điểm kinh doanh nói trên. 

Trước đó, Đội QLTT số 9 đã phối hợp với UBND P. Long Trường kiểm tra đột xuất 1 kho chứa trữ kinh doanh hàng hóa. Qua kiểm tra ban đầu, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ tổng cộng hơn 1.000 đơn vị sản phẩm là thực phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ, không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhập lậu với tổng trị giá hàng hóa hơn 30 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, thời gian qua, thực hiện nghiêm, quyết liệt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công thương và Chi cục QLTT TP.HCM đã chỉ đạo các Đội QLTT địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử. 

