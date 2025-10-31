Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu bán thực phẩm gây ngộ độc

Người trực tiếp chế biến thức ăn khi mắc bệnh lao, tiêu chảy sẽ bị xử phạt

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Theo Bộ Y tế, dự thảo đề xuất tăng mức chế tài xử phạt, nâng cao tính răn đe đối với vi phạm an toàn thực phẩm, phù hợp với các quy định mới của pháp luật xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đề xuất phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng với hành vi sử dụng chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm ẢNH: C.A

Trong đó, với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trường hợp vi phạm quy định về sức khỏe, đề xuất áp dụng mức phạt 10 - 15 triệu đồng đối với chủ cơ sở hoặc người quản lý phụ trách, người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy khám sức khỏe; giấy khám sức khỏe hết hiệu lực, hoặc có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực nhưng đang bị mắc một trong các bệnh bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp.

Với kinh doanh thức ăn đường phố, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 2 - 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm; người trực tiếp chế biến thức ăn đang bị mắc một trong các bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao.

Dự thảo cũng nâng mức phạt tiền từ 90 triệu đồng - 100 triệu đồng với một trong các hành vi: nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm, mà sản phẩm vi phạm trị giá dưới 10 triệu đồng.

Với kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam, đề xuất phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng hành vi không công khai giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Dự thảo cũng đề xuất hàng loạt mức phạt, mức cao nhất lên đến 50 triệu đồng với các hành vi vi phạm về đăng ký bản công bố sản phẩm.

Tăng quyền xử phạt của cơ quan thẩm quyền

Với cơ quan thẩm quyền, dự thảo có nêu: chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với tổ chức (quy định hiện hành được xử phạt đến 5 triệu đồng và 10 triệu đồng); tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Cục trưởng các cục: Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, in và phát hành; thủ trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước có quyền phạt tiền đến mức tối đa theo quy định tại nghị định.

Về thẩm quyền của Công an nhân dân, dự thảo đề xuất: chiến sĩ công an đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, đến 20 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm (quy định hiện hành là 500.000 - 1 triệu đồng) và tịch thu tang vật.

Tại dự thảo, trưởng đồn công an, thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn, thủy đội trưởng và các cấp tương đương có quyền phạt tiền đến 30 triệu đồng đối với cá nhân, và phạt tiền đến 60 triệu đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt.

Dự thảo cũng đề xuất tăng quyền xử phạt với các cấp thẩm quyền khác. Trong đó, trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính...