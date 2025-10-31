Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu bán thực phẩm gây ngộ độc

Liên Châu
Liên Châu
31/10/2025 22:45 GMT+7

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế, nâng mức được xử phạt với cấp thẩm quyền; người bán thực phẩm gây ngộ độc chịu phạt thấp nhất 90 triệu đồng. Áp dụng mức phạt đến 15 triệu đồng nếu người trực tiếp chế biến thức ăn tại các cơ sở kinh doanh bị một trong các bệnh về đường ruột, lao.

Người trực tiếp chế biến thức ăn khi mắc bệnh lao, tiêu chảy sẽ bị xử phạt

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2018/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Theo Bộ Y tế, dự thảo đề xuất tăng mức chế tài xử phạt, nâng cao tính răn đe đối với vi phạm an toàn thực phẩm, phù hợp với các quy định mới của pháp luật xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu bán thực phẩm gây ngộ độc- Ảnh 1.

Đề xuất phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng với hành vi sử dụng chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm

ẢNH: C.A

Trong đó, với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trường hợp vi phạm quy định về sức khỏe, đề xuất áp dụng mức phạt 10 - 15 triệu đồng đối với chủ cơ sở hoặc người quản lý phụ trách, người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy khám sức khỏe; giấy khám sức khỏe hết hiệu lực, hoặc có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực nhưng đang bị mắc một trong các bệnh bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp.

Với kinh doanh thức ăn đường phố, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 2 - 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm; người trực tiếp chế biến thức ăn đang bị mắc một trong các bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao.

Dự thảo cũng nâng mức phạt tiền từ 90 triệu đồng - 100 triệu đồng với một trong các hành vi: nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm, mà sản phẩm vi phạm trị giá dưới 10 triệu đồng.

Với kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam, đề xuất phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng hành vi không công khai giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Dự thảo cũng đề xuất hàng loạt mức phạt, mức cao nhất lên đến 50 triệu đồng với các hành vi vi phạm về đăng ký bản công bố sản phẩm.

Tăng quyền xử phạt của cơ quan thẩm quyền

Với cơ quan thẩm quyền, dự thảo có nêu: chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với tổ chức (quy định hiện hành được xử phạt đến 5 triệu đồng và 10 triệu đồng); tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Cục trưởng các cục: Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, in và phát hành; thủ trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước có quyền phạt tiền đến mức tối đa theo quy định tại nghị định.

Về thẩm quyền của Công an nhân dân, dự thảo đề xuất: chiến sĩ công an đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, đến 20 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm (quy định hiện hành là 500.000 - 1 triệu đồng) và tịch thu tang vật.

Tại dự thảo, trưởng đồn công an, thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn, thủy đội trưởng và các cấp tương đương có quyền phạt tiền đến 30 triệu đồng đối với cá nhân, và phạt tiền đến 60 triệu đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt.

Dự thảo cũng đề xuất tăng quyền xử phạt với các cấp thẩm quyền khác. Trong đó, trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính...

Bộ Y tế nghiên cứu bãi bỏ quy định: phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; không cắt ngắn móng tay; đeo đồng hồ, vòng, lắc; ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Tin liên quan

Thực phẩm nào có thể làm lây nhiễm giun sán?

Thực phẩm nào có thể làm lây nhiễm giun sán?

Đường lây nhiễm ký sinh trùng thường gặp là: ăn uống không đảm bảo vệ sinh, lây qua da và vệ sinh cá nhân kém.

Cục An toàn thực phẩm đang rà soát hồ sơ liên quan thực phẩm chức năng giả

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế thực phẩm chế biến thực phẩm giấy khám sức khỏe Công an nhân dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận