Cần làm rõ về 'miễn viện phí mức cơ bản'

Miễn viện phí mức cơ bản, nâng mức hưởng bảo hiểm y tế

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Bộ Y tế phải làm rõ khái niệm "miễn phí". Miễn viện phí cho người dân, thì trước tiên là vào bệnh viện công và có quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ. Còn với bệnh viện tư, có áp dụng không?

Bộ Y tế đang xây dựng đề án thực hiện miễn viện phí mức cơ bản toàn dân ẢNH: ĐINH HUY

Ngoài ra, Bộ Y tế đang nêu "miễn viện phí ở mức cơ bản". Vậy "cơ bản" là mức nào, cũng cần nêu cụ thể, rõ ràng. Tương tự, với các trường hợp được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế so với mức cơ bản, cụ thể là tăng so với mức nào, so với cái gì?

Ông Vinh cho rằng, nếu chỉ viết chung chung miễn viện phí "mức cơ bản" thì người đọc phải đoán là mức hưởng do bảo hiểm y tế thanh toán, nhưng không thể biết được đầy đủ, thế nào là "mức cơ bản". Ngoài ra, cần nêu rõ, đã miễn viện phí, vì sao lại có cùng chi trả?

Về quy định chi cho sàng lọc một số bệnh nêu tại dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng lưu ý, với các điểm chưa cụ thể Bộ Y tế cần làm rõ hơn.

Ví dụ như với nội dung "thí điểm đa dạng các gói bảo hiểm y tế bổ sung", dự thảo không nêu ai sẽ thí điểm. Hoặc với các bệnh được miễn phí sàng lọc, cần nêu cụ thể danh mục, hoặc nêu rõ, Quốc hội sẽ giao Chính phủ quy định danh mục bệnh và các nhóm ưu tiên sàng lọc bệnh.

Theo dự thảo Nghị quyết Quốc hội về các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW đang được Bộ Y tế lấy ý kiến đóng góp, từ 2026 thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua quỹ Bảo hiểm y tế để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho các đối tượng chưa được pháp luật quy định về nguồn kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe định kỳ...

Từ năm 2027, thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế từ 95% lên 100% cho đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội...

Theo Bộ Y tế, miễn viện phí ở mức cơ bản cho toàn dân thông qua bảo hiểm y tế vào năm 2030 giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí y tế, thể hiện rõ quan điểm người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất trong xây dựng, thực hiện các chính sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng đề án triển khai. Chính sách này vẫn phải dựa trên nền tảng trụ cột là bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện có lộ trình. Nhà nước và quỹ sẽ chi trả các chi phí y tế cơ bản, thiết yếu, giảm tối đa gánh nặng tài chính cho người dân, trước hết là với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác.

Chính sách miễn viện phí phải gắn chặt với bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, mọi người đều tham gia bảo hiểm y tế để chia sẻ rủi ro.



