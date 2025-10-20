Cơ hội cho mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nghiêm túc

Truy quét nhưng nhu cầu mua sắm vẫn cao

Nhu cầu mua sắm mỹ phẩm, chăm sóc da mặt vẫn cao giữa cơn bão truy quét hàng giả ẢNH: FBNV

Ngày 20.10, số liệu cập nhật từ nền tảng dữ liệu Metric, đơn vị chuyên nghiên cứu sàn thương mại điện tử, cho biết: Trong quý 3/2025, thị trường mỹ phẩm và thực phẩm chức năng ghi nhận tổng doanh số đạt 17.719 tỉ đồng, tăng 7% so với quý 2 (16.543 tỉ đồng). Tổng sản phẩm đã bán đạt hơn 127,5 triệu đơn vị (+2%), trong khi đó số lượng gian hàng có phát sinh lượt bán đạt 109.820, tăng 7% so với quý trước.

Bà Đinh Thị Nho - Giám đốc điều hành Metric, phân tích: Về diễn biến theo nền tảng, Shopee và TikTok Shop tiếp tục tăng trưởng tốt, trong khi Lazada và Tiki duy trì mức doanh số ổn định, với biên độ biến động nhẹ so với quý trước. Điều này phản ánh sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường khi người tiêu dùng đang dịch chuyển giữa các nền tảng theo nhu cầu trải nghiệm và ưu đãi khác nhau. Nhìn chung, thị trường vẫn duy trì đà tăng ổn định, với doanh số và số lượng gian hàng cùng tăng, cho thấy người mua chọn lọc hơn nhưng sức mua vẫn bền vững. Đây là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng, khi các doanh nghiệp và nền tảng đều đang chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm, trải nghiệm mua sắm và uy tín thương hiệu.

Đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm ở loại hình đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 9 tháng đầu năm chủ yếu từ các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm khoảng 92% tổng doanh thu) trong khi doanh thu từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chỉ chiếm khoảng 8%. Doanh thu của các công ty đa cấp đạt hơn 7.000 tỉ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong số 5 doanh nghiệp lớn nhất chiếm gần 93% doanh thu toàn ngành và Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam đã chiếm doanh số hơn 4.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 53% doanh thu toàn ngành.

Theo giám đốc một công ty mỹ phẩm tại TP.HCM, trước khi diễn ra đợt truy quét hàng giả lớn nhất lịch sử, ngành mỹ phẩm bị hàng fake cạnh tranh khốc liệt. Người tiêu dùng vốn đã không đủ kỹ năng và kiến thức để xác định được hàng thật - hàng giả nên chủ yếu mua sắm dựa vào sự lan truyền và quảng cáo bán hàng trực tuyến. Hiện nay, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm như skincare, kem dưỡng, tẩy trang... vẫn rất lớn nhưng bên cạnh đó, nỗi lo về nguồn gốc và tính xác thực đang là rào cản lớn nhất khiến người tiêu dùng do dự. Theo một kết quả nghiên cứu, 38% người tiêu dùng e ngại sản phẩm không rõ nguồn gốc, trong khi 21% lo sợ hàng giả trong bối cảnh hàng loạt vụ điều tra mỹ phẩm kém chất lượng diễn ra gần đây. Các yếu tố khác như thiếu hiệu quả (16%), tác dụng phụ (11%), kích ứng (10%) và giá cao (4%) cũng được đề cập, nhưng không nghiêm trọng bằng rủi ro liên quan đến sự minh bạch.

Nỗ lực giành lại thị phần

Cơ hội cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính vươn lên ẢNH: NVCC

Giám đốc một đơn vị vận chuyển tại TP.HCM nhận định: Thị trường mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trải qua cú sốc lớn khi cơ quan chức năng truy quét hàng gian hàng giả, những KOL chuyên bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, kem trộn trên mạng cũng lần lượt ngưng hoạt động, người tiêu dùng đã dần nâng cao nhận thức nên yêu cầu cao hơn về chất lượng, xuất xứ hàng hóa. Điều này đặt ra yêu cầu các nhà sản xuất cần minh bạch về nguồn gốc sản phẩm để xoa dịu tâm lý của người dùng. Đồng thời, đây là thời cơ cho những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, bài bản.

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, ông Châu Thanh Tú, Dược sĩ trưởng Hội đồng chuyên môn dược của Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, cho biết: "Chúng tôi luôn đặt sự minh bạch và truy xuất nguồn gốc là yếu tố cốt lõi để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Để đạt được điều này, Long Châu đã tiên phong đầu tư và phát triển một hệ thống quản lý sản phẩm thông minh giúp số hóa toàn bộ quá trình từ việc nhập kho, quản lý lô hàng, hạn sử dụng, cho đến quy trình xuất bán. Mỗi sản phẩm được theo dõi chặt chẽ, tạo ra một "hồ sơ số" đầy đủ và chính xác. Đặc biệt, chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc trên website và ứng dụng một cách minh bạch, rõ ràng. Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra thông tin chi tiết của sản phẩm như thành phần, công dụng, khuyến cáo sử dụng, nơi sản xuất, số đăng ký sản phẩm cùng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm…; bao gồm cả các hướng dẫn kiểm tra thông tin chính hãng trên Cổng dịch vụ công của Cục Quản lý Dược. Điều này không chỉ giúp khách hàng an tâm mua sắm mà còn khẳng định cam kết của Long Châu trong việc phòng chống hàng giả, hàng nhái".

Ngoài ra, người dân đã có thể mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID. Đây là bước tiến quan trọng trong việc kết nối với Sổ sức khỏe điện tử, giúp người dân quản lý hồ sơ y tế, đơn thuốc, lịch sử khám chữa bệnh một cách đồng bộ, chính xác và bảo mật.

Bà Trần Ngô Ngọc Hà, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) cũng chia sẻ: "Trong năm qua, chúng tôi đã triển khai hàng loạt sáng kiến trọng điểm như chuyển đổi số toàn diện, phát triển mạnh kênh thương mại điện tử, đồng thời thực hiện nhiều chương trình kết nối cộng đồng gắn liền với văn hóa doanh nghiệp. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tương tác, chăm sóc khách hàng mà còn khiến thương hiệu SCC trở nên gần gũi hơn, mang lại trải nghiệm tích cực và hiện đại cho người tiêu dùng. Ngoài ra, SCC cũng nỗ lực nâng cấp dây chuyền sản xuất đạt chuẩn ISO 9001 và GMP ASEAN, đồng thời chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, sử dụng nguyên liệu và bao bì thân thiện môi trường để gia tăng thị phần xuất khẩu".