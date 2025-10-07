Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thu hồi toàn quốc 3 mỹ phẩm là hàng giả

Liên Châu
Liên Châu
07/10/2025 16:48 GMT+7

3 mỹ phẩm thuộc nhãn hàng Vinamake đã bị đình chỉ, thu hồi toàn quốc, sau khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là hàng giả.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 sản phẩm thuộc nhãn hàng Vinamake, gồm các mỹ phẩm: DR.Hair ginger shampoo, số tiếp nhận phiếu công bố: 24/24/CBMP-HB; DR.Ginger shampoo, số tiếp nhận phiếu công bố: 23/24/CBMP-HB; và Dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa, số tiếp nhận phiếu công bố: 122/23/CBMP-HB. 

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty cổ phần Vinamake (địa chỉ tại P.Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; nay là P.Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Thu hồi toàn quốc 3 mỹ phẩm hàng giả của Vinamake gây hoang mang cho người tiêu dùng - Ảnh 1.

3 sản phẩm bị thu hồi toàn quốc sau khi cơ quan công an xác định là hàng giả

ẢNH DAV.GOV.VN

Lý do thu hồi: mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu sản phẩm nêu trên đều không phát hiện một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, bao bì sản phẩm; và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là "hàng giả", căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26.8.2020 của Chính phủ.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 3 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, theo kiến nghị thu hồi tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm nêu; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện các sản phẩm vi phạm nêu trên; thu hồi các sản phẩm vi phạm.

Các sở y tế chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp các cơ quan chức năng giám sát Công ty cổ phần Vinamake trong việc thực hiện thu hồi các sản phẩm vi phạm.

