Sức khỏe

Ngừng ngay kinh doanh, sử dụng 5 mỹ phẩm trên toàn quốc

Liên Châu
Liên Châu
12/08/2025 16:43 GMT+7

Cục Quản lý dược vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), 5 mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, bị thu hồi, gồm:

Slightly dark beauty essence (số tiếp nhận phiếu công bố: 118458/20/CBMP-QLD).

Eijun beauty essence (số tiếp nhận phiếu công bố 118461/20/CBMP-QLD).

Element repair essence (số tiếp nhận phiếu công bố: 118463/20/CBMP-QLD).

Licorice extract solution (số tiếp nhận phiếu công bố: 118469/20/CBMP-QLD).

Beauty skin repair mask (số tiếp nhận Phiếu công bố 118470/20/CBMP-QLD).

5 sản phẩm trên của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC (địa chỉ kinh doanh tại Q.Long Biên, TP.Hà Nội).

Ngừng ngay kinh doanh, sử dụng 5 mỹ phẩm có thành phần không đúng công bố - Ảnh 1.

Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 mỹ phẩm lưu hành có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố

ẢNH: DAV.GOV.VN

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC phải thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi tiêu hủy 5 sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục  Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP.Hà Nội giám sát Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC trong việc thực hiện thu hồi 5 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên; báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý dược trước ngày 10.9.2025.

Đề nghị sở Y tế các tỉnh, thành thông báo các đơn vị liên quan ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên trên địa bàn và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành thực hiện hậu kiểm thường xuyên đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã lưu thông trên thị trường, thông qua việc lấy mẫu kiểm nghiệm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

