Vụ mỹ phẩm chồng Đoàn Di Băng phân phối: Chỉnh nội dung 'không có dấu hiệu hình sự

Giao công an điều tra công ty sản xuất

Liên quan đến vụ việc, ngày 22.4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản giao Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương điều tra, làm rõ sai phạm của Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo công an cấp xã tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi sản xuất buôn bán thực phẩm, mỹ phẩm giả, kém chất lượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.