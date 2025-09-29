Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket

Thành Luân
Thành Luân
29/09/2025 13:28 GMT+7

Lazada vừa công bố hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket đến từ Hàn Quốc, để mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng trong khu vực.

Thỏa thuận này tiếp nối cột mốc liên doanh giữa Tập đoàn Shinsegae và Tập đoàn Alibaba, với mục tiêu hỗ trợ 600.000 nhà bán hàng Hàn Quốc mở rộng thương mại ra toàn cầu. Bằng việc tận dụng mạng lưới thương mại điện tử và logistics sẵn có của Alibaba, các nhà bán hàng của Gmarket sẽ có vị thế tốt hơn để tiếp cận hàng triệu khách hàng mới khắp Đông Nam Á, qua đó mở rộng dấu ấn quốc tế, đồng thời củng cố vai trò của Lazada như cầu nối đưa người tiêu dùng khu vực đến với các thương hiệu toàn cầu uy tín.

Thỏa thuận hợp tác cũng giúp Lazada mở rộng đáng kể danh mục thương hiệu, qua đó củng cố chiến lược tăng trưởng bền vững dựa trên các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao và những thương hiệu toàn cầu uy tín. Bắt đầu từ ngày 29.9.2025, người tiêu dùng Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam có thể tiếp cận đa dạng các sản phẩm Hàn Quốc với giá hấp dẫn của nhiều thương hiệu hàng đầu như Sulwahsoo, d'Alba, Mediheal, COSRX, Skinfood, Laneige.

Lazada ký hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket - Ảnh 1.

Người dùng có thể tìm gian hàng chính hãng Gmarket Korea bằng cách gõ từ khóa "Gmarket"

Ảnh: Lazada

Người tiêu dùng sẽ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm trọn vẹn với danh mục sản phẩm đã được dịch sang tiếng địa phương, dịch vụ giao hàng xuyên biên giới nhanh chóng, giao hàng miễn phí và đổi trả tùy ý trong 30 ngày do LazMall và Gmarket phối hợp triển khai.

Theo báo cáo của Momentum Works, doanh số hiện tại từ gian hàng thương hiệu chính hãng (Mall) chỉ chiếm chưa đến 30% tổng thương mại điện tử ở Đông Nam Á, trong khi con số này tại Trung Quốc đã vượt 50%. Khoảng cách này cho thấy dư địa tăng trưởng rất lớn. 

Lazada đang đi đầu trong xu hướng mới, mở rộng cơ hội tiếp cận các thương hiệu toàn cầu thông qua LazMall - trung tâm thương mại trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á. Chỉ tính riêng sự kiện mua sắm 9.9 vừa qua, LazMall ghi nhận giá trị đơn hàng trung bình tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Đại diện Lazada chia sẻ: "Quan hệ hợp tác với Gmarket sẽ đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng sự đa dạng danh mục thương hiệu trên Lazada, đồng thời củng cố chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua các thương hiệu uy tín toàn cầu và địa phương".

Tin liên quan

POP MART chung tay với cộng đồng sưu tầm Đông Nam Á thông qua Lazada

POP MART chung tay với cộng đồng sưu tầm Đông Nam Á thông qua Lazada

Thông qua hợp tác chiến lược với Lazada, POP MART đặt mục tiêu tạo ra những cách thức mới để gia tăng sự thích thú cho cộng đồng người sưu tầm Đông Nam Á.

Khám phá thêm chủ đề

Alibaba Lazada Thương hiệu LazMall Gian hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận