Thời sự

Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?

Nguyễn Long
Nguyễn Long
07/12/2025 12:23 GMT+7

Từ khi đồi cát dọc biển Chí Linh bị đơn vị thi công dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2 san hạ thì nước biển tràn sâu vào đất liền, khiến kè biển, tường rào của dự án giáp ranh bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên sáng 7.12 tại dự án The Maris trên đường 3 Tháng 2, phường Phước Thắng (TP.HCM) của Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương, một đoạn kè biển được đúc bằng bê tông toàn khối dài 15 m giáp biển Chí Linh bị nứt gãy và lún xuống biển.

Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?- Ảnh 1.

Đoạn kè biển bị gãy, sụp nghiêm trọng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Một đoạn tường dài gần 100 m được đúc bằng bê tông toàn khối giáp ranh với dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu cũng bị nứt, lún. Đoạn tường phía trên xây bằng gạch bị xé toang hoàn toàn.

Theo Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương, việc đơn vị thi công dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2 san hạ đồi cát đã khiến nước biển tràn vào đất liền, làm chân kè biển của công ty bị xói mòn, sập, thiệt nhiều tỉ đồng.

Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?- Ảnh 2.

Đoạn tường bị nứt

ẢNH: NGUYỄN LONG

Một lãnh đạo Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương cho biết dự án The Maris có tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng. Kè biển và tường rào được công ty xây dựng kiên cố, đúc bằng bê tông toàn khối.

Từ ngày dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2 được thi công, toàn bộ đồi cát của dự án bị san hạ, trong đó có đồi cát nằm sát với tường rào dự án The Maris cũng bị san bằng.

Nước biển tràn sâu vào dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2, lâu dần khiến tường rào của dự án The Maris bị xói mòn, tạo hàm ếch và bị sập.

Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?- Ảnh 3.

Không còn đồi cát, nước biển tràn sâu vào đất liền, tạo dòng chảy đâm thẳng vào dự án The Maris

ẢNH: NGUYỄN LONG

Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương cho biết 6 giờ ngày 22.11.2025, công ty đã phát hiện tại khu B nhà mẫu thuộc dự án The Maris xảy ra tình trạng mất an toàn nghiêm trọng ở khu vực tiếp giáp với khu dự án đường 3 Tháng 2.

Cụ thể, một cột đèn chiếu sáng của dự án The Maris bị sóng biển đánh xói chân cột, chân tường bị xói lở sâu, cát bị cuốn trôi để lộ móng kè, nhiều đoạn có dấu hiệu sụp.

Ngày 24.11, Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương đã có văn bản báo cáo UBND phường Phước Thắng. UBND phường này đã kiểm tra hiện trường, yêu cầu Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu xây dựng đô thị 3 Tháng 2 phối hợp với chủ đầu tư dự án The Maris khắc phục.

Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?- Ảnh 4.

Đồi cát giáp biển (bên trái) trước khi đơn vị thi công dự án khu đô thị 3 Tháng 2 san hạ nằm giáp với tường rào đã bị nứt, sụp của dự án The Maris (bên phải)

ẢNH: NGUYỄN LONG

"Đến ngày 5.12, tình trạng xói lở còn nghiêm trọng hơn. Sóng biển đánh sập hàng loạt vị trí chân bờ kè. Nước khoét sâu vào nền móng các căn biệt thự gây nguy cơ sập", lãnh đạo Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương nói thêm.

Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?- Ảnh 5.

Chủ đầu tư dự án The Maris đang khắc phục sự cố, bảo vệ công trình

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong 2 ngày 5 và 6.12, UBND phường Phước Thắng đã ghi nhận các vết nứt tại kè biển và tường rào của dự án The Maris. Đến sáng 7.12, các kè biển và tường rào của dự án bị sập.

