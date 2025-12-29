Đi chơi Tết Dương lịch, cần cảnh giác những gì?

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chính sự háo hức trong dịp Tết Dương lịch đó cũng khiến không ít người chủ quan, đối mặt với nhiều rủi ro khó lường.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch ngắn nhưng rủi ro không hề "ngắn"

"Chỉ nghĩ là nghỉ Tết Dương lịch có vài ngày nên không sao. Nhưng thực tế cho thấy rất dễ gặp sự cố", Nguyễn Trung Thái (28 tuổi), ngụ ở đường Hồ Văn Huê, P.Đức Nhuận, TP.HCM (trước đây là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ.



Thái kể dịp Tết Dương lịch năm ngoái đã cùng nhóm bạn chạy xe máy từ TP.HCM đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM). Do xuất phát trễ, cả nhóm chạy khá nhanh để kịp lịch, đến đoạn đông xe thì xảy ra va quẹt. "May mắn không ai bị thương nặng, nhưng chuyến đi coi như "toang" ngay ngày đầu năm", Thái nhớ lại.

Tết Dương lịch là dịp nhiều người trẻ đi chơi, du lịch để xả stress ẢNH: THANH NAM

Theo chuyên gia đào tạo kỹ năng sinh tồn Hoàng Thanh Phúc, Công ty TNHH SSkills (Hà Nội), Tết Dương lịch tuy không phải kỳ nghỉ quá dài ngày, nhưng lại là thời điểm mật độ phương tiện tăng cao, nhất là ở các tuyến đường ra vào thành phố và các điểm du lịch gần.

"Nhiều người trẻ chọn xe máy làm phương tiện chính vì linh hoạt, tiết kiệm chi phí và "có cảm giác tự do". Tuy nhiên, chính lựa chọn này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu thiếu kinh nghiệm hoặc chủ quan", ông Phúc nói.

Chị Cù Thị Thương Thư (37 tuổi, ngụ ở đường Đào Duy Anh, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước đây là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), kể: "Chúng tôi từng chạy xe đi cắm trại ở một nơi cách TP.HCM khoảng 40 km. Đoạn đường tối và vắng nên có bạn chạy khá nhanh. Lúc về thì ai cũng mệt, thiếu ngủ, may mà chưa có chuyện gì xảy ra".

Ông Phúc cho rằng: "Nguyên nhân tai nạn dịp lễ thường đến từ tâm lý vội vàng, mệt mỏi, sử dụng rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt là chạy xe đường dài nhưng không nghỉ ngơi hợp lý. Với người trẻ, những chuyến đi ngắn ngày thường bị xem nhẹ khâu chuẩn bị, dẫn đến rủi ro tăng cao".

Cần lưu ý đề phòng bảo quản tài sản ở chốn đông người ẢNH: THANH NAM

Đề phòng trộm cắp nơi đông người

Phố đi bộ, chợ đêm, khu vui chơi, lễ hội đếm ngược… là những điểm đến không thể thiếu dịp Tết Dương lịch. Tuy nhiên, theo anh Đỗ Minh Mẫn (32 tuổi, làm việc tại số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), thì đây cũng là "địa bàn hoạt động" quen thuộc của các đối tượng móc túi, trộm cắp.

"Nếu chen chúc chụp ảnh cùng bạn bè ở chốn đông người mà không cẩn thận thì tài sản dễ "không cánh mà bay". Chỉ lơ là vài phút để tạo dáng chụp ảnh, quay video là có thể mất tài sản", anh Mẫn nói

Không ít người trẻ thừa nhận, khi đi chơi thường để điện thoại, ví tiền ở túi quần sau, túi áo khoác, hoặc đặt hớ hênh trên bàn khi ngồi quán cà phê, quán ăn. Và sự chủ quan này khiến kẻ gian dễ dàng ra tay, nhất là trong đám đông.

Trần Tiến Bảo, thành viên trang chongluadao.vn, cho biết: "Tết Dương lịch cũng là mùa cao điểm của các chiêu trò lừa đảo đặt phòng, vé xe, tour du lịch giá rẻ trên mạng xã hội. Các fanpage giả mạo homestay, resort với hình ảnh đẹp, giá "mềm" đánh trúng tâm lý muốn đi chơi tiết kiệm của người trẻ. Đây là thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng dịp lễ ngắn ngày khiến nhiều người trẻ vội vàng, thiếu kiểm tra thông tin. Việc chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản cá nhân, không có hợp đồng hay xác nhận rõ ràng là nguyên nhân chính dẫn đến mất tiền".

Cũng theo anh Bảo, với nhiều người trẻ, đi chơi Tết Dương lịch không thể thiếu việc đăng ảnh lên mạng xã hội, cập nhật một cách liên tục.

"Tuy nhiên, thói quen này lại tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Khi đăng ảnh kể đang đi chơi xa vài ngày, vô tình đang nói cho cả thế giới biết nhà hoặc phòng trọ không có ai. Với sinh viên, người lao động ở trọ, việc công khai lịch trình có thể tạo điều kiện cho kẻ xấu nhắm đến tài sản cá nhân. Ngoài ra, việc chia sẻ quá nhiều thông tin về địa điểm lưu trú, thời gian di chuyển cũng có thể gây mất an toàn cá nhân, nhất là với những người trẻ đi du lịch một mình", anh Bảo nói thêm.

Bác sĩ Dương Nguyên Hiền, làm việc tại Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương, lưu ý: "Ăn uống thất thường, thức khuya, sử dụng rượu bia liên tục là "đặc sản" của những ngày lễ. Đừng nghĩ rằng chỉ vài ngày nghỉ thì "không sao". Vì thực tế, đã có không ít trường hợp nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, đau dạ dày, say nắng, kiệt sức. Do đó, cần ăn uống và sinh hoạt một cách có kiểm soát. Đi chơi là để vui, nhưng nếu không biết điểm dừng, niềm vui rất dễ biến thành rủi ro".