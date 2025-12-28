Mách nước cách chụp ảnh đẹp, sẵn sàng vi vu dịp Tết Dương lịch

Ánh sáng là "chìa khóa vàng" để chụp ảnh đẹp

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Phong (32 tuổi, làm việc tại studio Anna, đường Hồ Văn Huê, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước đây là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho rằng một trong những thắc mắc của nhiều người trẻ, là làm sao để chụp ảnh đẹp, có những bức ảnh ấn tượng, dễ "ăn like" mà không cần quá nhiều kỹ thuật phức tạp?

Anh Phong cho biết ánh sáng là "chìa khóa vàng" của ảnh đẹp. Nhiếp ảnh gia sở hữu kênh chia sẻ mẹo chụp ảnh thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi này, nói: "Yếu tố quan trọng nhất khi chụp ảnh bằng điện thoại chính là ánh sáng. Điện thoại hiện nay xử lý hình ảnh rất tốt, nhưng ánh sáng vẫn quyết định đến 70% chất lượng bức ảnh. Ánh sáng tự nhiên luôn là lựa chọn tối ưu, nhất là buổi sáng sớm hoặc xế chiều".

Chỉ bằng điện thoại di động, vẫn có thể chụp ảnh đẹp ẢNH: THANH NAM

Theo anh Phong, khung giờ được nhiều người làm nghề gọi là "giờ vàng" thường rơi vào khoảng 6 – 8 giờ sáng và 16 giờ 30 – 17 giờ 30. Khi đó, ánh sáng dịu, không gắt, giúp da người mẫu trông mịn màng hơn, cảnh vật cũng có chiều sâu.

"Với những ai chụp ảnh trong quán cà phê, trung tâm thương mại hay không gian kín, nên đứng gần cửa sổ, tận dụng ánh sáng hắt ngang thay vì chụp trực diện dưới đèn trần để tránh bóng đổ cứng, gương mặt bị dìm", anh Phong chia sẻ thêm.

Còn theo nhiếp ảnh gia Hoàng Quang Hóa (30 tuổi), làm việc tại studio Quỳnh Anh, đường Nguyễn Trọng Tuyển, P.Phú Nhuận, TP.HCM; trước là P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), có ảnh "ăn tiền" nhờ biết canh góc.

"Không ít người trẻ thừa nhận họ ngại chụp ảnh vì "không biết tạo dáng" hoặc "lên hình không đẹp". Theo tôi, vấn đề không nằm ở ngoại hình mà chủ yếu là góc chụp", anh Hóa nói và hướng dẫn: "Một mẹo cơ bản nhưng hiệu quả là không đặt nhân vật vào chính giữa khung hình. Thay vào đó, hãy áp dụng quy tắc 1/3, chia khung hình thành 9 ô bằng nhau, đặt chủ thể lệch sang trái hoặc phải để ảnh trông tự nhiên, có chiều sâu hơn".

Cũng theo anh Hóa, góc chụp từ dưới lên nhẹ (low angle) thường giúp người được chụp trông cao hơn, chân dài hơn, rất phù hợp khi chụp outfit (bộ trang phục kết hợp từ quần áo và phụ kiện) đi chơi, du lịch. Ngược lại, góc chụp từ trên xuống sẽ tạo cảm giác dễ thương, nhẹ nhàng, hợp với ảnh chân dung hoặc phong cách đời thường.

"Đừng ngại thử nhiều góc khác nhau. Chỉ cần dịch chuyển điện thoại vài bước, nghiêng nhẹ máy là đã có cảm giác khác hẳn", anh Hóa cho hay.

Người trẻ lưu lại mẹo chụp ảnh đẹp để sẵn sàng vi vu dịp Tết Dương lịch ẢNH: THANH NAM

Chụp ít… nhưng chọn lọc

Theo nhà sáng tạo nội dung Lê Trúc Linh (26 tuổi, ngụ ở chung cư Opal Garden, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), người thường xuyên chia sẻ ảnh du lịch bằng điện thoại, việc chụp có chọn lọc giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng ảnh.

"Mỗi góc chỉ cần 5 – 7 tấm, thay đổi nhẹ biểu cảm, tư thế là đủ. Quan trọng là quan sát kỹ khung cảnh trước khi bấm máy, xem ánh sáng đã ổn chưa, hậu cảnh có gọn không", Linh nói.

Linh chia sẻ thêm: "Hậu cảnh gọn gàng là yếu tố nhiều người bỏ qua. Trước khi chụp, nên để ý phía sau có dây điện, thùng rác, người đi ngang hay vật dụng lộn xộn hay không. Một bước lùi nhỏ hoặc đổi hướng đứng có thể giúp bức ảnh "sạch" hơn rất nhiều.

Nhà sáng tạo nội dung này cho rằng: "Điện thoại thông minh hiện nay được tích hợp nhiều chế độ hỗ trợ chụp ảnh, nhưng không phải ai cũng tận dụng hết. Vì lẽ đó, người dùng nên làm quen với một số tính năng cơ bản. Như chế độ chân dung phù hợp khi chụp người, giúp làm mờ hậu cảnh, nổi bật chủ thể. Tuy nhiên, cần đủ ánh sáng để tránh ảnh bị bệt. Hay chế độ HDR rất hữu ích khi chụp ngược sáng hoặc khung cảnh có độ tương phản cao. Chế độ lưới căn chỉnh giúp áp dụng quy tắc 1/3 dễ dàng hơn. Đừng quên chạm để lấy nét và chỉnh sáng. Trước khi chụp, hãy chạm vào khuôn mặt hoặc điểm chính, sau đó kéo thanh chỉnh sáng để ảnh không quá tối hoặc quá gắt".

"Không cần chỉnh tay quá nhiều thông số, chỉ cần hiểu và dùng đúng tính năng là đã cải thiện ảnh rõ rệt", Minh nhấn mạnh.

Chụp ảnh đi du lịch để lưu kỷ niệm là sở thích của nhiều người trẻ ẢNH: HOÀNG PHONG





Tạo dáng tự nhiên, đừng "đóng băng"

Theo Phạm Thảo Vy, sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM, việc tạo dáng cứng nhắc là nguyên nhân khiến nhiều bức ảnh trông thiếu cảm xúc. Với Vy, thay vì đứng yên, có thể di chuyển nhẹ như bước đi chậm, quay đầu, chỉnh tóc, nhìn ra xa hoặc cười nói tự nhiên.

"Những khoảnh khắc chuyển động nhẹ thường mang lại cảm giác đời thường, phù hợp tinh thần du xuân, vi vu Tết Dương lịch. Ngoài ra, đạo cụ nhỏ như ly cà phê, túi xách, điện thoại, nón… cũng giúp người chụp bớt lúng túng, tay không bị "thừa", tổng thể bức ảnh trông tự nhiên hơn", Vy chia sẻ kinh nghiệm.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Quang Hóa nói rằng việc chỉnh ảnh là bước cuối giúp bức hình hoàn thiện hơn.

"Tuy nhiên, vừa đủ là đẹp. Việc lạm dụng filter (lọc bỏ những thứ không cần thiết) quá đậm, chỉnh da quá mịn dễ khiến ảnh mất tự nhiên. Một số ứng dụng chỉnh ảnh phổ biến như: Lightroom, VSCO, Snapseed được khuyên dùng với các thao tác cơ bản: tăng sáng nhẹ, chỉnh lại độ tương phản, cân bằng màu sắc. Nếu chụp du lịch, có thể ưu tiên tông ấm để tạo cảm giác dễ chịu, gần gũi. Ảnh đẹp không phải là ảnh chỉnh nhiều, mà là ảnh giữ được cảm xúc thật của khoảnh khắc", anh Hóa chia sẻ.

Theo anh Hóa, chỉ với một chiếc điện thoại và vài bí quyết nhỏ, người trẻ hoàn toàn có thể tự tin ghi lại những khoảnh khắc đẹp, sẵn sàng vi vu Tết Dương lịch theo cách rất riêng của mình.