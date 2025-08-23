Dịp lễ cận kề, thợ chụp ảnh ‘chạy sô’ kiếm tiền triệu mỗi ngày

Thợ chụp ảnh kiếm tiền triệu mỗi ngày

Tuy mới gắn bó với công việc nhiếp ảnh hơn một năm nay, nhưng dịp lễ 2.9 này Khương Đức Dũng (25 tuổi), ngụ tại P. Hà Đông, Hà Nội (trước đây là P.Văn Quán, Q.Hà Đông) vẫn tất bật “chạy sô” vì số lượng khách đặt lịch chụp rất đông. Dũng cho biết có ngày bắt đầu đi chụp từ 5 giờ và về nhà lúc 20 giờ.

Dịp lễ 2.9, chụp ảnh theo chủ đề yêu nước được nhiều bạn trẻ ưa chuộng ẢNH: HUYỀN THƯƠNG CUNG CẤP

“Dịp lễ Quốc khánh 2.9 này khách đặt lịch chụp về chủ đề yêu nước rất đông. Trung bình mỗi ngày nhóm của mình chụp cho 12 - 15 khách, vào dịp cuối tuần thì đông gấp đôi. Mỗi gói chụp bên mình dao động từ 1,5 - 3 triệu đồng, bao gồm trang điểm, trang phục và chụp ảnh”, Dũng cho biết.

Với riêng cá nhân Dũng, vào những ngày cao điểm, mỗi ngày cậu chụp được tối đa 6 khách, thu nhập trung bình khoảng 4 - 7 triệu đồng. “Mình hay chụp ở các địa điểm như: Lăng Bác, bảo tàng quân sự, Hồ Gươm”, Dũng nói.

Đức Dũng cho biết một ngày chụp nhiều nhất là được 6 khách ẢNH: ĐỨC DŨNG CUNG CẤP

Không chỉ ở Hà Nội mà tại TP.HCM, một số thợ cũng “chạy sô” chụp ảnh dịp 2.9. Nguyễn Hoàng Ngọc Sơn (29 tuổi), ngụ tại P.Dĩ An, TP.HCM (trước đây là TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nói đùa rằng những ngày này đi chụp không kịp thở. Sơn tự nhận mình là khách thân thiết của Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) vì dịp 2.9 này ngày nào cũng đến đây để chụp ảnh cho khách.

Sơn cho biết dịp lễ 2.9, hầu như ngày nào cũng có khách đặt lịch chụp ảnh ẢNH: NGỌC SƠN CUNG CẤP

“Không chỉ cuối tuần mà hầu như ngày nào mình cũng đi chụp, cho nên không có ngày nghỉ để chỉnh ảnh trả cho khách. Mỗi ngày mình chỉ nhận chụp cho 2 khách còn lại sẽ hẹn khách sắp xếp sang ngày khác. Lý do là một khách mình chụp có khi 3 tiếng đồng hồ mới xong, mà trong ngày chỉ có 2 khoảng thời gian lên hình đẹp là nắng buổi sáng sớm và chiều”, Sơn cho biết.

Giá chụp ảnh bên Sơn dao động từ 700.000 - 800.000 đồng/người, mỗi ngày Sơn thu về hơn 1 triệu đồng.

Theo các thợ chụp ảnh, nhu cầu chụp ảnh của khách thường tăng cao vào mỗi dịp lễ lớn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Kim Tuyến (29 tuổi), chủ một tiệm chụp ảnh trên đường Điện Biên Phủ, P.Gia Định, TP.HCM (trước đây là Q.Bình Thạnh), cho biết hiện tại lượng khách đến tiệm để đặt lịch chụp ảnh khá đông. “Trung bình một ngày bên mình tiếp khoảng 15 - 20 khách. Dịp 2.9 này thì những địa điểm chụp mà khách chuộng, đó là: Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng thành phố, Bảo tàng áo dài”, Tuyến cho biết.

Tuyến cho biết dịp lễ 2.9, mỗi ngày tiệm của cô tiếp từ 15 - 20 khách đến đặt lịch chụp ảnh ẢNH: KIM TUYẾN CUNG CẤP

Theo Tuyến, gói chụp ảnh bao gồm chụp hình, trang điểm, trang phục, chỉnh hình có giá 1,5 triệu đồng cho một người và 2,5 triệu đồng đối với cặp đôi.

Thể hiện lòng yêu nước qua bộ ảnh với áo dài truyền thống

Nhân dịp 2.9, Nguyễn Thị Huyền Thương, sinh viên Học viện Ngân hàng đã lưu giữ một bộ ảnh áo dài với cờ đỏ sao vàng tại Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình.

Huyền Thương rạng rỡ trong bộ ảnh với áo dài ẢNH: NVCC

Với Thương, bộ ảnh này rất có ý nghĩa, cô chia sẻ: “Dịp 2.9 là ngày lễ lớn của dân tộc, mình muốn lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh áo dài vừa để thể hiện nét đẹp truyền thống, vừa để bày tỏ lòng biết ơn và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam”.

Bộ ảnh nhân dịp lễ Quốc khánh là cách Cẩm Tú bày tỏ tình yêu đất nước và trân trọng giá trị độc lập, tự do ẢNH: NVCC

Tương tự, Phan Ngọc Cẩm Tú, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, chia sẻ: “Nhân dịp lễ Quốc khánh năm nay mình đã chụp một bộ ảnh với áo dài tại Hội trường Thống Nhất. Mình mặc áo dài vì đây là trang phục truyền thống, gắn liền với vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mình muốn lưu giữ hình ảnh bản thân trong tà áo dài như một cách gợi nhắc về vẻ đẹp truyền thống, gửi gắm niềm tự hào và sự tri ân đối với quá khứ. Bộ ảnh cũng là kỷ niệm riêng để mình bày tỏ tình yêu đất nước và trân trọng giá trị độc lập, tự do hôm nay”.

Với Ngọc Thủy, bộ ảnh này như một lời nhắc nhở cô về lòng yêu nước và sự biết ơn ẢNH: NVCC

Còn với Lương Ngọc Thủy, sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng, mỗi khung hình như một lời nhắc nhở. “Để có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay, thế hệ trước đã đánh đổi biết bao nhiêu máu xương, mồ hôi và nước mắt. Do đó, là một người trẻ mình luôn tự nhắc nhở bản thân phải luôn biết ơn, trân trọng và gìn giữ những giá trị, vẻ đẹp của hòa bình”, Thủy bày tỏ.