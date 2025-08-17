Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khi người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cả thời trang
Video Thời sự

Khi người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cả thời trang

Nguyễn Duyên - Công Khởi - Bảo Hạo
17/08/2025 08:45 GMT+7

Người trẻ kể chuyện yêu nước bằng thời trang, từ áo dài, thể thao năng động đến phụ kiện nhỏ bé, sắc đỏ và biểu tượng Việt Nam được lồng ghép tinh tế.

Tự động phát

Khi người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cả thời trang

Đang chạy

Khi người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cả thời trang

Chặn ô tô, bắt 2 'ông trùm' đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chặn ô tô, bắt 2 'ông trùm' đường dây ma túy xuyên quốc gia

Nguyên nhân ô tô sụp 'hố tử thần' ở Hà Nội

Nguyên nhân ô tô sụp 'hố tử thần' ở Hà Nội

Khoảnh khắc ấn tượng dưới mưa: 16.000 chiến sĩ hào hùng hợp luyện diễu binh

Khoảnh khắc ấn tượng dưới mưa: 16.000 chiến sĩ hào hùng hợp luyện diễu binh

Xem nhanh 20h ngày 16.8: U.21 Việt Nam kết thúc giải đấu thăng trầm | Tìm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương

Xem nhanh 20h ngày 16.8: U.21 Việt Nam kết thúc giải đấu thăng trầm | Tìm thanh niên mất tích ở rừng Cúc Phương

Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ ngồi giữa đường chặn đầu ô tô | Dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ ngồi giữa đường chặn đầu ô tô | Dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Vụ mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện ba lô, giấy tờ của nam du khách

Vụ mất tích trong rừng Cúc Phương: Phát hiện ba lô, giấy tờ của nam du khách

Bị xử phạt vì để bò chạy vào hầm sông Sài Gòn

Bị xử phạt vì để bò chạy vào hầm sông Sài Gòn

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Bên trong kho sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn ở TP.HCM

Vào giữa tháng 8.2025, khi cả nước rộn ràng chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tinh thần yêu nước lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Sắc đỏ từ lá cờ và những biểu tượng truyền thống được thể hiện đa dạng trong thời trang của giới trẻ, mang đến nét cá tính và tự hào. Hãy cùng khám phá cách mà thế hệ trẻ đang thể hiện tình yêu đất nước qua những phong cách độc đáo này. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại không chỉ làm nổi bật phong cách cá nhân mà còn khẳng định lòng yêu nước mãnh liệt.

Khi người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cả thời trang- Ảnh 1.

Hình dán họa tiết văn hóa Việt Nam trên dụng cụ thể thao

ẢNH: CÔNG KHỞI

Nếu như trước đây, người ta thường quen thuộc với những chiếc áo cờ đỏ sao vàng nổi bật trong các sự kiện, thì nay giới trẻ đã sáng tạo hơn nhiều. Họ biến những phụ kiện nhỏ như khăn, túi, nón, hay thậm chí là đôi giày, chiếc vợt thể thao thành “người kể chuyện” về lòng yêu nước. Mỗi bước chạy, mỗi vòng xoay, từng tiếng cười bên tách cà phê hay khoảnh khắc rực rỡ trên sàn nhảy, tất cả đều mang theo hình ảnh Việt Nam một cách tự nhiên, gần gũi.

Không chỉ dừng lại ở cá nhân, khi cùng nhau khoác lên mình trang phục mang họa tiết Việt Nam, nhóm bạn trẻ tạo nên sự đồng điệu và gắn kết. Trong mắt du khách quốc tế, đó chính là một “cầu nối văn hóa”, nơi câu chuyện về Việt Nam được kể bằng nhịp sống năng động, trẻ trung và đầy sức sống.

Với thế hệ trẻ hôm nay, thời trang không đơn thuần là mặc đẹp, mà còn là tuyên ngôn: “Tôi là ai, tôi đến từ đâu”. Chỉ cần một ngôi sao vàng, một sắc đỏ rực rỡ, cũng đủ để biến khoảnh khắc thường ngày thành lời khẳng định: Việt Nam – trẻ trung, tự tin và không ngừng vươn lên.

Tin liên quan

Khoảnh khắc ấn tượng dưới mưa: 16.000 chiến sĩ hào hùng hợp luyện diễu binh

Khoảnh khắc ấn tượng dưới mưa: 16.000 chiến sĩ hào hùng hợp luyện diễu binh

Hơn 16.000 chiến sĩ quân đội, công an duy trì kỷ luật cao trong buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 dù trời đổ mưa tầm tã.

Khoảnh khắc tự hào lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại nhiều điểm trên cả nước

Khám phá thêm chủ đề

Yêu nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận