Không gian chụp ảnh 'sống ảo' mới toanh giữa lòng TP.HCM thu hút nhiều người tìm đến

Thích thú chụp ảnh photobooth mang đậm nét Việt Nam

Giữa hàng loạt photobooth mang phong cách Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, sự ra đời của một phiên bản thuần Việt mang lại cảm giác mới lạ vừa ra mắt tại Bưu điện TP.HCM. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: “Bưu điện TP.HCM là một địa điểm quá quen thuộc. Nhưng mấy hôm nay mình nghe có trend chụp ảnh photobooth nên cũng đi ra chụp xem thử. Mình thích ý tưởng này vì vừa truyền thống, vừa hiện đại. Ảnh in ra có màu rất đẹp, vừa có thêm mã QR để tải về thì rất tiện".

Chỉ mới xuất hiện vài ngày Photobooth tại Bưu điện TP.HCM đã thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in ẢNH: THÁI PHÚC

Bên trong buồng chụp được sơn tông vàng cổ điển, gợi nhớ về những bốt điện thoại công cộng xưa. Trên tường trang trí các họa tiết tem, dấu bưu điện, biểu tượng Sài Gòn cùng nhiều phụ kiện đặc trưng như nón lá, khăn rằn, cờ đỏ sao vàng, tạo nên một phông nền đậm nét bản sắc Việt.

Buồng chụp được sơn tông vàng cổ điển. Trên tường trang trí các họa tiết tem, dấu bưu điện, biểu tượng Hà Nội, TP.HCM ẢNH: THÁI PHÚC

Trần Hoàng Nam, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ: “So với những buồng chụp ảnh kiểu Hàn Quốc trước đây, chỗ này gần gũi hơn. Bọn mình có thể chụp với nón lá, khung tem bưu điện thấy rất vui và dễ thương. Vừa chụp xong có ảnh liền nên tụi mình rủ nhau đến khá đông”.

Nam cho biết giá mỗi lượt chụp có giá 100.000 - 130.000 đồng. Khách hàng có thể chọn bộ lọc màu, in ảnh tại chỗ, đồng thời quét mã QR để tải về cả ảnh và video ghi lại quá trình chụp.

Phụ kiện chụp ảnh như cờ đỏ sao vàng, khăn rằn, nón lá được chuẩn bị để bạn trẻ tha hồ lựa chọn ẢNH: THÁI PHÚC

Còn đối với Vũ Phan Thị Hồng Hạnh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: “Giá hợp lý, nhân viên dễ thương. Mình nghĩ đây sẽ là điểm chụp ảnh mới cho giới trẻ, nhất là cuối tuần hoặc dịp lễ. Không gian xưa cũ kết hợp với công nghệ hiện đại khiến trải nghiệm rất thú vị. Đặc biệt là có thể đu trend yêu nước".

Hạnh mách nhỏ nếu muốn có ảnh xinh nên chọn những trang phục thể hiện tinh thần yêu nước như áo Đoàn, áo dài truyền thống thì sẽ rất hợp với nơi này. "Sau khi chụp photobooth, bạn có thể ra ngoài chụp thêm một bộ ảnh riêng với bưu điện TP.HCM chắc chắn về sẽ không thiếu hình đăng mạng xã hội", Hạnh nói.

Hồng Hạnh thích thú check-in tại photobooth mang đậm dấu ấn Việt Nam ẢNH: THÁI PHÚC

Anh Nguyễn Đức Kiên, quản lý phụ trách photobooth, cho biết ý tưởng này là sự hợp tác giữa Bưu điện và đơn vị kỹ thuật. "Trung bình mỗi ngày có 50 - 80 lượt khách ghé chụp, đa phần đều hào hứng vì được in ảnh ngay", anh Kiên nói.

Anh cho biết thêm, nhóm đang phát triển sản phẩm bưu thiếp, tem in hình cá nhân để khách có thể đóng dấu bưu điện và gửi đi như một tấm thiệp thật. “Ngoài điểm chụp tại TP.HCM, chúng tôi cũng đang thiết lập thêm phòng chụp tại Bưu điện Hà Nội và dự kiến khai trương trong thời gian tới”, anh nói.

Trong tương lai, nhóm sẽ bổ sung nhiều khung hình mới mang chủ đề "Hồ Chí Minh", "Độc lập – tự do – hạnh phúc". Mục tiêu là biến các điểm photobooth thành điểm đến văn hóa, giúp du khách cảm nhận nét đẹp Việt Nam qua từng chi tiết.