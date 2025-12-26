Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026

Lâm Viên
Lâm Viên
26/12/2025 18:43 GMT+7

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15.1 - 15.2.2026, trong không gian các phường Xuân Hương, Lâm Viên, Lang Biang và Xuân Trường, Đà Lạt.

Ngày 26.12, UBND P.Xuân Hương, Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026- Ảnh 1.

P.Xuân Hương, Đà Lạt chủ trì đề xuất tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 trong 1 tháng

ẢNH: LÂM VIÊN

Kinh phí tổ chức lễ hội dự trù khoảng 8 tỉ đồng, trong đó P.Xuân Hương, Đà Lạt đề xuất ngân sách tỉnh hỗ trợ 3 tỉ đồng.

Lễ hội được định hình không đơn thuần là một sản phẩm du lịch mà là một không gian văn hóa - nghệ thuật mùa xuân, nơi vẻ đẹp của hoa mai anh đào hòa quyện cùng núi rừng, cảnh quan và kiến trúc đặc trưng Đà Lạt. 3 chương trình chính gồm lễ khai mạc - bế mạc tại quảng trường Lâm Viên và không gian trang trí nghệ thuật "Đường hoa ánh sáng" trên đường Trần Hưng Đạo, nơi sắc hoa hồng phấn nở rộ dọc hai bên tuyến đường.

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026- Ảnh 2.

Hoa mai anh đào nở rộ thu hút du khách đến với Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026- Ảnh 3.

Vẻ đẹp của mai anh đào bên kiến trúc cổ

ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 còn có chuỗi hoạt động hưởng ứng để thu hút du khách như thưởng ngoạn hoa và cà phê miễn phí với chủ đề "Anh đào hẹn nhau giữa mùa hoa nở" tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; "Hoa mai anh đào trên vùng trà Cầu Đất"; "Giấc mơ hoa anh đào giữa lòng thung lũng" tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu.

Lễ hội còn có cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Sắc hoa anh đào"; hội thi dân vũ, vẽ tranh thiếu nhi… được kỳ vọng sẽ tiếp tục kể câu chuyện mùa xuân Đà Lạt bằng ngôn ngữ của hoa, ánh sáng và nghệ thuật.

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026- Ảnh 4.

Du khách ghi lại khoảnh khắc hoa mai anh đào Đà Lạt nở rộ

ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào Đà Lạt là loài hoa mang dáng dấp giao thoa giữa mai phương nam và anh đào xứ lạnh, gắn bó với lịch sử hình thành thành phố từ đầu thế kỷ 20. Theo nhiều tài liệu, giống cây này được người Pháp đưa vào trồng thử nghiệm và nhanh chóng thích nghi với khí hậu cao nguyên.

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026- Ảnh 5.

Vẻ đẹp quyến rũ của mai anh đào Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Khác với anh đào Nhật Bản nở rộ trong mùa ấm, mai anh đào Đà Lạt nở vào cuối đông, đầu xuân, khi cây gần như trút hết lá, để lại những chùm hoa hồng phấn mong manh trên cành khẳng khiu, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa hoang sơ.

Mai anh đào được ví như biểu tượng mùa xuân của phố núi Đà Lạt, và mùa hoa mai anh đào nở được xem là mùa đẹp nhất của Đà Lạt trong năm.

Tin liên quan

Vụ đưa chó Alaska 'chặn' khách chụp ảnh bên cây mai anh đào: Phạt 3 người chủ

Vụ đưa chó Alaska 'chặn' khách chụp ảnh bên cây mai anh đào: Phạt 3 người chủ

Cơ quan chức năng TP.Đà Lạt ra quyết định xử phạt 3 người chủ vì đã đưa chó Alaska 'chặn' khách chụp ảnh bên cây mai anh đào.

Khám phá thêm chủ đề

hoa mai anh đào Đà Lạt Thung Lũng Tình Yêu Lễ hội hoa mai anh đào Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận