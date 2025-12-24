Một Giáng sinh rất chậm ở Đà Lạt, giữa sương lạnh và ánh đèn nhà thờ

Từ trung tâm Đà Lạt đến những giáo xứ vùng ven, các nhà thờ đồng loạt khoác lên mình diện mạo mới, lung linh ánh sáng và chan hòa bầu khí linh thiêng, ấm áp của lễ Giáng sinh mừng Chúa ra đời.
Ngay từ đầu tháng 12, khuôn viên các nhà thờ đã rộn ràng không khí chuẩn bị. Những dải đèn đủ sắc màu được giăng dọc lối đi, quấn quanh hàng thông, ô cửa kính màu và tháp chuông cổ kính.
Dưới ánh đèn vàng ấm, các hang đá dần hiện lên sống động, có nơi mộc mạc với rơm khô, gỗ thô, có nơi kỳ công với đá núi, suối nước và ánh sáng nghệ thuật.
Có những hang đá được dựng theo kiểu nhà sàn Tây nguyên, gợi nhắc sự gặp gỡ giữa Tin Mừng và văn hóa bản địa, khiến không gian Giáng sinh thêm gần gũi, thân thương. Mỗi không gian là một câu chuyện kể về đêm thánh, giản dị mà sâu lắng.
Điều đặc biệt, Giáng sinh Đà Lạt là sự giao hòa giữa cảnh sắc cao nguyên và kiến trúc độc đáo của các nhà thờ. Trong không khí se lạnh, ánh đèn Giáng sinh càng trở nên ấm áp; tiếng thánh ca vang lên từ sân nhà thờ hòa cùng tiếng gió, tạo nên cảm giác bình yên rất riêng.
Mùa Giáng sinh 2025, các nhà thờ trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân và du khách. Không phân biệt lương - giáo, mọi người thong thả dạo bước, chụp hình lưu niệm, lắng nghe Thánh ca, tận hưởng khoảnh khắc linh thiêng.
Những nụ cười, ánh mắt và những lời chúc an lành khiến không khí Noel nơi phố núi thêm tròn đầy ý nghĩa.
