Đời sống Cộng đồng

Một Giáng sinh rất chậm ở Đà Lạt, giữa sương lạnh và ánh đèn nhà thờ

Lâm Viên
Lâm Viên
24/12/2025 20:00 GMT+7

Giữa sương lạnh cuối năm, không khí Giáng sinh ở Đà Lạt lan tỏa khắp các nhà thờ từ trung tâm đến vùng ven, với ánh đèn ấm áp, hang đá mộc mạc và sự yên bình rất riêng của phố núi.

Từ trung tâm Đà Lạt đến những giáo xứ vùng ven, các nhà thờ đồng loạt khoác lên mình diện mạo mới, lung linh ánh sáng và chan hòa bầu khí linh thiêng, ấm áp của lễ Giáng sinh mừng Chúa ra đời.

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 1.

Khuôn viên nhà thờ Thánh Mẫu - Đà Lạt lung linh ánh đèn mùa Giáng sinh 2025

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngay từ đầu tháng 12, khuôn viên các nhà thờ đã rộn ràng không khí chuẩn bị. Những dải đèn đủ sắc màu được giăng dọc lối đi, quấn quanh hàng thông, ô cửa kính màu và tháp chuông cổ kính.

Dưới ánh đèn vàng ấm, các hang đá dần hiện lên sống động, có nơi mộc mạc với rơm khô, gỗ thô, có nơi kỳ công với đá núi, suối nước và ánh sáng nghệ thuật.

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 2.

Hang đá Bê-lem ở nhà thờ Don Bosco Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Có những hang đá được dựng theo kiểu nhà sàn Tây nguyên, gợi nhắc sự gặp gỡ giữa Tin Mừng và văn hóa bản địa, khiến không gian Giáng sinh thêm gần gũi, thân thương. Mỗi không gian là một câu chuyện kể về đêm thánh, giản dị mà sâu lắng.

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 3.

Hang đá được dựng theo kiểu nhà sàn Tây nguyên, gợi nhắc sự gặp gỡ giữa Tin Mừng và văn hóa bản địa

ẢNH: LÂM VIÊN

Điều đặc biệt, Giáng sinh Đà Lạt là sự giao hòa giữa cảnh sắc cao nguyên và kiến trúc độc đáo của các nhà thờ. Trong không khí se lạnh, ánh đèn Giáng sinh càng trở nên ấm áp; tiếng thánh ca vang lên từ sân nhà thờ hòa cùng tiếng gió, tạo nên cảm giác bình yên rất riêng.

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 4.

Giáng sinh Đà Lạt là sự giao hòa giữa cảnh sắc cao nguyên và kiến trúc độc đáo của các nhà thờ

ẢNH: TÂM HUỲNH

Mùa Giáng sinh 2025, các nhà thờ trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân và du khách. Không phân biệt lương - giáo, mọi người thong thả dạo bước, chụp hình lưu niệm, lắng nghe Thánh ca, tận hưởng khoảnh khắc linh thiêng.

Những nụ cười, ánh mắt và những lời chúc an lành khiến không khí Noel nơi phố núi thêm tròn đầy ý nghĩa.

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 5.

Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt lung linh ánh đèn

ẢNH: SANG ĐÀ LẠT

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 6.

Nhà thờ giáo xứ An Bình Đà Lạt tràn ngập không khí Giáng sinh

ẢNH: ANH QUỐC

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 7.

Hang đá dưới tháp chuông nhà thờ Tạo Tác

ẢNH: HIẾU QUÂN

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 8.

Nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn Đà Lạt lung linh không gian Giáng sinh

ẢNH: SANG ĐÀ LẠT

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 9.

Nhà thờ Don Bosco Đà Lạt mùa Giáng sinh 2025

ẢNH: MẠNH THI

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 10.

Nhà thờ Vinh Sơn Đà Lạt đón mừng Giáng Sinh

ẢNH: THÙY TRANG

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 11.

Nhà thờ Thánh Mẫu Đà Lạt

ẢNH: TÂM HUỲNH

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 12.

Nhà thờ giáo xứ Păng Tiêng

ẢNH: MẠNH THI

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 13.

Nhà thờ giáo xứ K'Long

ÀNH: MẠNH THI

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 14.

Nhà thờ giáo xứ K'Rèn mừng Giáng sinh

ẢNH: MẠNH THI

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 15.

Hang đá ở nhà thờ Don Bosco Đà Lạt

ẢNH: MẠNH THI

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 16.

Hang đá ở nhà thờ K'Long

ẢNH: MẠNH THI

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 17.

Hang đá ở nhà thờ Bắc Hội

ẢNH: MẠNH THI

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 18.

Hang đá khổng lồ ở nhà thờ Tùng Lâm

ẢNH: HUỲNH TÂM

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 19.

Không gian Giáng sinh ấm áp ở Don Bosco Đà Lạt

ẢNH: MẠNH THI

Không gian Giáng sinh Đà Lạt lung linh sắc màu trong đêm mừng Chúa ra đời - Ảnh 20.

Người dân đến các nhà thờ check-in, chụp ảnh

ẢNH: MẠNH THI


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
