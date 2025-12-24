Một Giáng sinh rất chậm ở Đà Lạt, giữa sương lạnh và ánh đèn nhà thờ

Từ trung tâm Đà Lạt đến những giáo xứ vùng ven, các nhà thờ đồng loạt khoác lên mình diện mạo mới, lung linh ánh sáng và chan hòa bầu khí linh thiêng, ấm áp của lễ Giáng sinh mừng Chúa ra đời.

Khuôn viên nhà thờ Thánh Mẫu - Đà Lạt lung linh ánh đèn mùa Giáng sinh 2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Ngay từ đầu tháng 12, khuôn viên các nhà thờ đã rộn ràng không khí chuẩn bị. Những dải đèn đủ sắc màu được giăng dọc lối đi, quấn quanh hàng thông, ô cửa kính màu và tháp chuông cổ kính.

Dưới ánh đèn vàng ấm, các hang đá dần hiện lên sống động, có nơi mộc mạc với rơm khô, gỗ thô, có nơi kỳ công với đá núi, suối nước và ánh sáng nghệ thuật.

Hang đá Bê-lem ở nhà thờ Don Bosco Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Có những hang đá được dựng theo kiểu nhà sàn Tây nguyên, gợi nhắc sự gặp gỡ giữa Tin Mừng và văn hóa bản địa, khiến không gian Giáng sinh thêm gần gũi, thân thương. Mỗi không gian là một câu chuyện kể về đêm thánh, giản dị mà sâu lắng.

Hang đá được dựng theo kiểu nhà sàn Tây nguyên, gợi nhắc sự gặp gỡ giữa Tin Mừng và văn hóa bản địa ẢNH: LÂM VIÊN

Điều đặc biệt, Giáng sinh Đà Lạt là sự giao hòa giữa cảnh sắc cao nguyên và kiến trúc độc đáo của các nhà thờ. Trong không khí se lạnh, ánh đèn Giáng sinh càng trở nên ấm áp; tiếng thánh ca vang lên từ sân nhà thờ hòa cùng tiếng gió, tạo nên cảm giác bình yên rất riêng.

Giáng sinh Đà Lạt là sự giao hòa giữa cảnh sắc cao nguyên và kiến trúc độc đáo của các nhà thờ ẢNH: TÂM HUỲNH

Mùa Giáng sinh 2025, các nhà thờ trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân và du khách. Không phân biệt lương - giáo, mọi người thong thả dạo bước, chụp hình lưu niệm, lắng nghe Thánh ca, tận hưởng khoảnh khắc linh thiêng.

Những nụ cười, ánh mắt và những lời chúc an lành khiến không khí Noel nơi phố núi thêm tròn đầy ý nghĩa.

Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt lung linh ánh đèn ẢNH: SANG ĐÀ LẠT

Nhà thờ giáo xứ An Bình Đà Lạt tràn ngập không khí Giáng sinh ẢNH: ANH QUỐC

Hang đá dưới tháp chuông nhà thờ Tạo Tác ẢNH: HIẾU QUÂN

Nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn Đà Lạt lung linh không gian Giáng sinh ẢNH: SANG ĐÀ LẠT

Nhà thờ Don Bosco Đà Lạt mùa Giáng sinh 2025 ẢNH: MẠNH THI

Nhà thờ Vinh Sơn Đà Lạt đón mừng Giáng Sinh ẢNH: THÙY TRANG

Nhà thờ Thánh Mẫu Đà Lạt ẢNH: TÂM HUỲNH

Nhà thờ giáo xứ Păng Tiêng ẢNH: MẠNH THI

Nhà thờ giáo xứ K'Long ÀNH: MẠNH THI

Nhà thờ giáo xứ K'Rèn mừng Giáng sinh ẢNH: MẠNH THI

Hang đá ở nhà thờ Don Bosco Đà Lạt ẢNH: MẠNH THI

Hang đá ở nhà thờ K'Long ẢNH: MẠNH THI

Hang đá ở nhà thờ Bắc Hội ẢNH: MẠNH THI

Hang đá khổng lồ ở nhà thờ Tùng Lâm ẢNH: HUỲNH TÂM

Không gian Giáng sinh ấm áp ở Don Bosco Đà Lạt ẢNH: MẠNH THI

Người dân đến các nhà thờ check-in, chụp ảnh ẢNH: MẠNH THI



