Giáng sinh 2025: Vì sao hang đá ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được dựng bằng gạch vụn?

Những ngày qua, hang đá dựng bằng gạch vụn, vật liệu xây dựng... ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được nhiều người dân đăng tải lên mạng xã hội. Dù nhà thờ đang trong quá trình trùng tu, nhưng người dân dự Thánh lễ và đi chơi Giáng sinh vẫn có thể chiêm ngắm hang đá từ cổng chính.

Hang đá dựng bằng gạch vụn ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cận cảnh hang đá dựng bằng gạch vụn ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Không phủ giấy bạc, không làm hoành tráng về kích thước hay nổi bật về trang trí, hang đá ở nhà thờ Đức Bà chỉ gồm gạch vụn, vật liệu xây dựng, các bao xà bần, những mảnh gỗ vương vãi cùng những vỏ chai nhựa.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Chánh xứ Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn cho biết, hang đá Giáng sinh năm nay tại nhà thờ được dựng lên trong bối cảnh thế giới và đất nước vẫn còn mang nhiều thương tích. Chiến tranh tiếp diễn tại nhiều nơi, thiên tai không ngừng hoành hành.

Từng chi tiết trong hang đá đều mang ý nghĩa đặc biệt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cách riêng tại Việt Nam, những cơn bão lũ liên tiếp đã khiến nhiều gia đình mất nhà cửa, mất của cải và đau đớn hơn cả là mất đi những người thân yêu.

Hình ảnh gạch vụn, vật liệu xây dựng gợi lại hình ảnh những ngôi nhà sập đổ sau lũ. Các bao xà bần, biểu trưng cho những con đê tạm bợ mà người dân đắp lên để ngăn dòng nước dữ tràn vào, giữ lại sự sống mong manh giữa hoạn nạn. Những mảnh gỗ vương vãi khắp nơi gợi lại cảnh tàn phá của lũ lụt, khi dòng nước cuốn theo nhà cửa, cây cối và mọi sự vốn thân quen.

Hài nhi Giêsu không nằm trong máng cỏ quen thuộc, mà được đặt trong một chiếc thau ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Những vỏ chai nhựa xuất hiện nơi hang đá là lời nhắc nhở âm thầm về hậu quả của rác thải nhựa và sự vô trách nhiệm của con người đối với môi trường. Thiên tai không chỉ là biến cố tự nhiên, mà còn là tiếng kêu của "ngôi nhà chung" đang bị tổn thương nặng nề.

"Hài nhi Giêsu không nằm trong máng cỏ quen thuộc, mà được đặt trong một chiếc thau, gợi nhớ đến những trẻ em thơ bé bị mất nhà, mất chỗ nương thân khi nước lũ dâng cao. Con Thiên Chúa đã chọn ở trong chính sự mong manh ấy, để ở bên những phận người bé nhỏ và dễ bị tổn thương nhất", linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân chia sẻ.

Hình ảnh hài nhi Giêsu gợi nhớ đến những trẻ em thơ bé bị mất nhà, mất chỗ nương thân khi nước lũ dâng cao ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Chánh xứ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, những ánh đèn rực rỡ bao quanh không chỉ để trang trí. Đây còn là biểu trưng cho ánh sáng của Ngôi Lời vẫn chiếu soi giữa bóng tối, giữa một thế giới đầy lo âu, chiến tranh, khủng hoảng môi sinh và đứt gãy niềm tin. Ánh sáng ấy không xóa bỏ ngay bóng tối, nhưng ở lại trong bóng tối để biến đổi nó từ bên trong.



Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân chia sẻ: "Hang đá không chỉ để mọi người đến chiêm ngắm, mà còn nhắc mỗi người nhìn lại cách sống của mình, biết yêu quý môi trường, biết cảm thông với những ai đang đau khổ, và sống sao cho tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua chính hành động của mình. Từ đó, chúng ta cùng nhau góp phần khơi dậy sự sống và niềm hy vọng trong một thế giới còn nhiều tổn thương".

Mỗi năm, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đều dựng hang đá để truyền tải những thông điệp nhất định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hang đá không chỉ để mọi người đến chiêm ngắm, mà còn nhắc mỗi người nhìn lại cách sống của mình ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được đặt viên đá khởi công vào ngày 7.10.1877 và hoàn thành vào đúng lễ Phục sinh ngày 11.4.1880. Các vật tư chính để xây dựng nhà thờ như là xi măng, sắt thép, ngói, kính màu, chuông... đều được mang từ Pháp sang.

Mùa Giáng sinh 2025, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn thành điểm check-in của đông đảo người dân và du khách. Vào ban đêm, nhà thờ sáng rực với những dây đèn LED trang trí sáng rực cả khu trung tâm.

Nhà thờ đang trong quá trình đại trùng tu nên không đón khách tham quan, tuy nhiên, người dân đi dự Thánh lễ có thể vào bên trong chiêm ngắm Thánh giá mạ vàng nặng 400 kg. Dự kiến, cuộc đại trùng tu nhà thờ không thể "về đích" đúng hẹn vì nhiều hạng mục phát sinh.