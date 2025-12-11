Xe ngựa Đà Lạt: Sản phẩm du lịch đặc thù cần khôi phục và phát triển

Ngày 11.12, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 2791/SVHTTDL-QLDL gửi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về hoạt động lại xe ngựa quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt). Sở VH-TT-DL cho rằng, xe ngựa chở khách tham quan từng là nét văn hóa đặc trưng gắn liền với hình ảnh TP.Đà Lạt (cũ), tạo nên trải nghiệm độc đáo cho du khách khi tham quan khu vực hồ Xuân Hương - một trong những điểm đến du lịch trung tâm của TP.Đà Lạt (cũ).

Nếu được tổ chức, quản lý chặt chẽ, hoạt động xe ngựa sẽ là sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần làm phong phú thêm các dịch vụ du lịch tại địa phương.

Do đó, cần thiết phải có khung quy định cụ thể để các ngành, các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ triển khai thực hiện.

Đoàn xe ngựa chở 80 hoa hậu Miss Cosmo đến từ nhiều quốc gia và các vũ đoàn tham gia Tea Carnival - diễu hành nghệ thuật đường phố tại Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Từ yêu cầu trên, Sở VH-TT-DL thống nhất chủ trương giao cơ quan chức năng (Sở Xây dựng hoặc Công an tỉnh chủ trì) tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ xe thô sơ để vận chuyển hành khách tham quan như xe ngựa Đà Lạt, xe bò La gi, xe xích lô Phan Thiết, xe lôi... phải tham gia tổ chức nghề nghiệp (hội, hiệp hội - nếu chưa có thì đề xuất thành lập) hoặc hợp tác xã; có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường...

Quy định rõ tuyến đường, thời gian hoạt động cụ thể, không hoạt động trong giờ cao điểm và các khu vực có mật độ giao thông cao; ưu tiên cho hoạt động các tuyến ngắn, trong khu vực công viên, không hoạt động trên các trục đường giao thông chính. Bắt buộc phải có phương án xử lý chất thải cụ thể, kịp thời, trang bị dụng cụ thu gom chất thải…

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.2.2025, UBND TP.Đà Lạt (cũ) ban hành văn bản số 1092/UBND-LN về ngừng hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe ngựa quanh hồ Xuân Hương, đồng thời hướng dẫn các hộ đưa xe ngựa vào KDL hồ Tuyền Lâm phục vụ du khách.

Đến ngày 8.5, ông Lê Viết Đông, đại diện cho 10 hộ kinh doanh xe ngựa chở du khách, chuyển xe ngựa vào KDL hồ Tuyền Lâm hoạt động theo hướng dẫn của TP.Đà Lạt, nhưng Ban quản lý KDL hồ Tuyền Lâm không cho phép hoạt động, yêu cầu ngừng, nếu tiếp tục chở du khách sẽ lập biên bản. Từ đó đến nay, xe ngựa chở du khách ở Đà Lạt phải ngưng hoạt động.

Tại lễ hội trà quốc tế, người dân và du khách bất ngờ khi thấy đoàn xe ngựa chở 80 hoa hậu Miss Cosmo đến từ nhiều quốc gia ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên tại kiện Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025, chiều 7.12 vừa qua, người dân và du khách bất ngờ khi thấy đoàn xe ngựa chở 80 hoa hậu Miss Cosmo đến từ nhiều quốc gia và các vũ đoàn tham gia Tea Carnival - diễu hành nghệ thuật đường phố qua các tuyến đường trung tâm Đà Lạt. Nó cho thấy, xe ngựa là nhu cầu có thật và là đặc trưng rất riêng của Đà Lạt.

Ông Lê Viết Đông đại diện Hợp tác xã xe ngựa Đà Lạt cho biết thêm, từ đầu tháng 12.2025, được sự đồng thuận của Ban quản lý sân golf Đà Lạt, có 5 xe ngựa được phép vận chuyển du khách tham quan trên con đường nội bộ của sân golf. Con đường này song song với đường Trần Quốc Toản cạnh hồ Xuân Hương, nên được du khách đến từ Hàn Quốc và các nước yêu thích. Xe ngựa chở du khách được hoạt động trong đường nội bộ của sân golf Đà Lạt ẢNH: CTV Tuy nhiên, đoạn đường chỉ vài ba trăm mét, chưa làm thỏa mãn du khách, những hộ kinh doanh mong dịch vụ xe ngựa chở khách du lịch sớm được hoạt động quanh hồ Xuân Hương.



