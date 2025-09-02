Cấp giấy chứng nhận Hợp tác xã cho dịch vụ xe ngựa Đà Lạt

Ngày 2.9, ông Lê Viết Đông, thành viên Hợp tác xã dịch vụ xe ngựa Đà Lạt, cho biết các hộ kinh doanh dịch vụ xe ngựa chở du khách quanh hồ Xuân Hương rất vui khi vừa nhận được giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho Hợp tác xã dịch vụ xe ngựa Đà Lạt.

"Tuy đang chờ UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt mới được hoạt động trở lại, nhưng đây là niềm vui lớn của các thành viên Hợp tác xã dịch vụ xe ngựa Đà Lạt", ông Đông cho biết thêm.

Sau khi P.Xuân Hương - Đà Lạt cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã dịch vụ xe ngựa Đà Lạt, hy vọng tỉnh Lâm Đồng sẽ cho phép dịch vụ xe ngựa chở du khách hoạt động quanh hồ Xuân Hương ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, vận chuyển hành khách bằng xe ngựa xung quanh khu vực hồ Xuân Hương đã được hình thành từ lâu. Đây là hoạt động thu hút nhiều du khách tham quan, trải nghiệm vẻ đẹp lãng mạn quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương và cũng là sản phẩm du lịch tạo nên nét độc đáo, nét riêng của Đà Lạt đối với du khách.

Tuy nhiên, từ ngày 25.2.2025 UBND TP.Đà Lạt (cũ) có văn bản giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công an TP.Đà Lạt (cũ) cắm biển cấm xe ngựa hoạt động quanh hồ Xuân Hương. Lí do là hoạt động này không đúng quy định vì không đăng ký kinh doanh, không niêm yết giá, không hạch toán thu chi, không đóng thuế cho cơ quan nhà nước… Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi tham gia giao thông; trên xe chở nhiều người nhưng chưa có giải pháp cảnh báo an toàn giao thông; giàn hàng dọc khi tham gia giao thông gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác.

Sau đó, theo hướng dẫn của TP.Đà Lạt, ông Lê Viết Đông và khoảng 10 hộ kinh doanh xe ngựa chở du khách, chuyển xe ngựa vào KDL hồ Tuyền Lâm hoạt động nhưng cũng bị Ban quản lý KDL này không cho phép, yêu cầu ngừng.

Tới giữa tháng 8.2025, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt cùng Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng thống nhất cho phép dịch vụ đạp vịt (pedalo) trên hồ Xuân Hương phục vụ du khách trở lại, để đáp ứng nhu cầu thực tế của du khách trong dịp hè và dịp lễ Quốc khánh 2.9. Hoạt động đạp vịt ngắm cảnh, thư giãn trên thắng cảnh hồ Xuân Hương mang tính biểu tượng của du lịch Đà Lạt đã tồn tại hơn 30 năm qua và được du khách ưa thích.

Như vậy, sau nhiều tháng UBND TP.Đà Lạt (cũ) cấm đạp vịt trên hồ Xuân Hương, cấm xe ngựa chở du khách quanh hồ Xuân Hương, thì nay UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt đang "tháo gỡ" dần để đáp ứng nhu cầu thực tế của du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng.