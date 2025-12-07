Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival

Lâm Viên
Lâm Viên
07/12/2025 21:21 GMT+7

80 hoa hậu tham gia Tea Carnival - diễu hành đường phố nghệ thuật qua các tuyến đường trung tâm Đà Lạt trong khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế 2025.

Chiều 7.12, trong khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế 2025, 80 hoa hậu Miss Cosmo đến từ nhiều quốc gia và các vũ đoàn tham gia Tea Carnival - diễu hành nghệ thuật đường phố qua các tuyến đường trung tâm Đà Lạt.

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 1.

Các hoa hậu Miss Cosmo diễu hành trên đường phố Đà Lạt

ẢNH: L.V

Sau những ngày mưa bão, trời Đà Lạt vào đông se lạnh chỉ với 14-15 độ C, tạo cảm giác thích thú cho người dân và du khách xa gần. Đặc biệt hơn, trong buổi chiều nắng lạnh, hàng ngàn người tập trung ra các ngả đường để theo dõi hành trình Tea Carnival show Đà Lạt.

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 2.

Xe ngựa đặc trưng của phố núi Đà Lạt chở các hoa hậu là thí sinh Miss Cosmo

ẢNH: LV

Đoàn diễu hành nghệ thuật đường phố với đoàn xe cổ, xe ngựa đặc trưng của phố núi Đà Lạt chở 80 hoa hậu là thí sinh Miss Cosmo đến từ nhiều quốc gia, cùng các vũ đoàn lần lượt đi qua các tuyến đường chính của trung tâm Đà Lạt như: khu Hòa Bình - Lê Đại Hành - Trần Quốc Toản - Hồ Tùng Mậu - Trần Hưng Đạo - Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - đường 3 Tháng 2 - Nguyễn Văn Cừ và cuối cùng là khách sạn DaLat Palace.

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 3.

Các hoa hậu diễu hành trên đường phố Bảo Lộc

ẢNH: BÌNH DƯƠNG

Tối cùng ngày, 80 hoa hậu quốc tế tham dự chương trình bế mạc Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025 tại quảng trường Lâm Viên.

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt và Bảo Lộc, hơn 10 hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao đã được tổ chức, kết nối văn hóa trà Việt với nghệ thuật, du lịch, thương mại và giáo dục, tạo nhiều dấu ấn mới cho ngành trà Việt Nam.

Theo ban tổ chức, lễ hội thu hút gần 60.000 du khách, người dân trong nước và quốc tế, cùng sự tham dự của hơn 60 đại sứ, tham tán thương mại và lãnh sự các nước. Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn “Vũ khúc thanh tâm trà” của 1.111 nghệ nhân ngay trên nương trà Bảo Lộc, cùng triển lãm 1.000 cây trà cổ thụ đầy ấn tượng.

Một số hình ảnh Tea Carnival - diễu hành đường phố nghệ thuật tại Đà Lạt.

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 4.

Đoàn xe cổ chở các hoa hậu Miss Cosmo quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt

ẢNH: LV

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 5.

Người dân Đà Lạt thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của các hoa hậu

ẢNH: L.V

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 6.

Trang phục độc đáo của các hoa hậu và các nghệ sĩ

ẢNH: L.V

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 7.

Xe hoa của Ban tổ chức Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025

ẢNH: L.V

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 8.

Hoa hậu đến từ nhiều quốc gia diễu hành trên đường phố Đà Lạt

ẢNH: L.V

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 9.

Hoa hậu đến từ Nam Mỹ

ẢNH: L.V

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 10.

Đoàn xe cổ diễu hành quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt

ẢNH: L.V

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 11.

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu trong tiết trời se lạnh

ẢNH: L.V

Một số hình ảnh Tea Carnival - diễu hành đường phố nghệ thuật tại Bảo Lộc.

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 12.

Xe chở bình trà khổng lồ trên đường phố Bảo Lộc

ẢNH: PHI LONG

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 13.

Hoa hậu các nước trên đường phố xứ trà B'Lao

ẢNH: BÌNH DƯƠNG

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 14.

Vẻ đẹp quyến rũ của hoa hậu đến từ Tây Ban Nha

ẢNH: PHI LONG

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 15.

Hoa hậu đến từ các nước Bắc Âu

ẢNH: PHI LONG

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 16.

Rực rỡ sắc màu phố trà B'Lao

ẢNH: PHI LONG

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 17.

Nụ cười thân thiện của hoa hậu Colombia

ẢNH: PHI LONG

Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival- Ảnh 18.

Các hoa hậu quốc tế trong nắng chiều Bảo Lộc

ẢNH: PHI LONG

