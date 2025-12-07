Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Vụ hoa hậu Mexico bị trộm túi xách: Thưởng nóng Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
07/12/2025 16:51 GMT+7

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng đột xuất và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt vì có thành tích truy xét, bắt nhanh nghi phạm trộm tài sản của hoa hậu Mexico.

Ngày 7.12, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt tham gia truy xét, bắt nhanh nghi phạm trộm túi xách của hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico), đồng thời thưởng nóng 20 triệu đồng.

Vụ hoa hậu Mexico bị trộm túi xách: Thưởng nóng Công an P.Xuân Hương – Đà Lạt- Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng đột xuất Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt

ẢNH: CTV

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng biểu dương tinh thần tấn công tội phạm, sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng của lực lượng Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt. Vụ án được làm rõ chỉ trong thời gian rất ngắn, góp phần giữ vững hình ảnh du lịch Đà Lạt an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế và du khách thập phương.

Vụ hoa hậu Mexico bị trộm túi xách: Thưởng nóng Công an P.Xuân Hương – Đà Lạt- Ảnh 2.

Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle vui mừng nhận lại tài sản bị mất

ẢNH: CACC

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 6.12, hoa hậu Leon Yuriar Angela Michelle đến cơ quan công an trình báo việc bị mất một túi xách, trong đó chứa nhiều tài sản có giá trị gồm các thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng, cùng các vật dụng cá nhân…

Sự việc xảy ra vào tối 5.12, khi hoa hậu Mexico, trong đoàn 80 hoa hậu quốc tế đang tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025 tại quảng trường Lâm Viên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 10 giờ truy xét, Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt đã xác định nghi phạm là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ở TP.HCM, là nam diễn viên cũng đang tham gia sự kiện Lễ hội trà quốc tế 2025). Thái thường đồng hành cùng nhiều hoa hậu, á hậu… trong các dự án nghệ thuật.

Vụ hoa hậu Mexico bị trộm túi xách: Thưởng nóng Công an P.Xuân Hương – Đà Lạt- Ảnh 3.

80 hoa hậu tham gia Lễ hội trà quốc tế tại Bảo Lộc, trong chuỗi lễ hội trà quốc tế 2025

ẢNH: CTV

Sau khi nhận lại tài sản bị mất, hoa hậu Mexico bày tỏ lòng cảm phục đối với lực lượng Công an Lâm Đồng, và tiếp tục tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Bảo Lộc và Đà Lạt.

