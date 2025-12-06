Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Hoa hậu Mexico bị diễn viên tham gia Lễ hội trà quốc tế trộm túi xách

Lâm Viên
Lâm Viên
06/12/2025 22:49 GMT+7

Nam diễn viên đến từ TP.HCM tham gia biểu diễn tại Lễ hội trà quốc tế 2025 ở quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt trộm túi xách của hoa hậu Mexico.

Tối 6.12, Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ một nam diễn viên là nghi phạm trộm cắp túi xách của hoa hậu Mexico (Miss Cosmo Mexico).

Hoa hậu Mexico bị diễn viên tham gia Lễ hội trà quốc tế trộm cắp túi xách- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Theo đó, rạng sáng ngày 6.12, chị Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico), đến cơ quan công an trình báo việc bị mất một túi xách, trong đó chứa nhiều tài sản có giá trị gồm các thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt cùng các vật dụng cá nhân… 

Sự việc xảy ra khi hoa hậu Mexico đang tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại quảng trường Lâm Viên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 10 giờ truy xét, Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt đã xác định nghi phạm là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TP.HCM), nam diễn viên cũng đang tham gia sự kiện Lễ hội trà quốc tế 2025. Thái thường đồng hành cùng nhiều hoa hậu, á hậu… trong các dự án nghệ thuật.

Tại cơ quan công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi và giao nộp lại tài sản đã lấy trộm của hoa hậu Mexico.

Hoa hậu Mexico bị diễn viên tham gia Lễ hội trà quốc tế trộm cắp túi xách- Ảnh 3.

Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle vui mừng khi nhận lại toàn bộ tài sản bị mất trộm

ẢNH: CACC

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục tạm giữ nghi phạm Nguyễn Lâm Thái để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tin liên quan

Công an TP.HCM phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản ở quận 7 cũ

Lực lượng Công an TP.HCM phá nhanh 2 vụ trộm cắp ở quận 7 cũ, thu hồi tài sản trao trả cho nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt Quảng trường Lâm Viên Lâm Đồng lễ hội trà quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận