Hoa hậu Mexico bị diễn viên tham gia Lễ hội trà quốc tế trộm túi xách

Tối 6.12, Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ một nam diễn viên là nghi phạm trộm cắp túi xách của hoa hậu Mexico (Miss Cosmo Mexico).

Nghi phạm Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo đó, rạng sáng ngày 6.12, chị Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico), đến cơ quan công an trình báo việc bị mất một túi xách, trong đó chứa nhiều tài sản có giá trị gồm các thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt cùng các vật dụng cá nhân…

Sự việc xảy ra khi hoa hậu Mexico đang tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội trà quốc tế 2025 tại quảng trường Lâm Viên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 10 giờ truy xét, Công an P.Xuân Hương - Đà Lạt đã xác định nghi phạm là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TP.HCM), nam diễn viên cũng đang tham gia sự kiện Lễ hội trà quốc tế 2025. Thái thường đồng hành cùng nhiều hoa hậu, á hậu… trong các dự án nghệ thuật.

Tại cơ quan công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi và giao nộp lại tài sản đã lấy trộm của hoa hậu Mexico.

Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle vui mừng khi nhận lại toàn bộ tài sản bị mất trộm

ẢNH: CACC

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục tạm giữ nghi phạm Nguyễn Lâm Thái để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.