Giải cứu bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong ngôi nhà sập ở Đà Lạt

Lúc 20 giờ 30 ngày 19.11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giải cứu bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát của ngôi nhà bị sập ở hẻm 108 Hùng Vương, P.Xuân Trường - Đà Lạt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt trong đống đổ nát ẢNH: CSPCCC

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, trong cơn mưa lớn kéo dài, một khối đất đá bị sạt lở khiến ngôi nhà bị sập. Nhiều người kịp chạy ra ngoài, riêng bé gái T.T.D (8 tuổi) đang trong nhà vệ sinh, do lối ra bị đất đá bịt kín nên mắc kẹt.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường, dùng máy múc bới tìm, mở lối tiếp cận vị trí nạn nhân mắc kẹt.

Tìm bé gái trong đống đổ nát ẢNH: CSPCCC

Đục tường để đưa bé gái 8 tuổi ra khỏi đống đổ nát ẢNH: CSPCCC

Trong đêm, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến hiện trường chỉ đạo việc giải cứu bé gái bị mắc kẹt.

Sau khi tiếp cận được khu vực bé gái bị mắc kẹt, đội cứu hộ đã dùng khoan để phá tường nhà, mở các khoảng trống để giảm sức ép lên bé gái. Rất may khi được đưa ra ngoài, bé chỉ bị thương nhẹ và được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến hiện trường chỉ đạo việc giải cứu bé gái ẢNH: H.P

Đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu ẢNH: L.V

Hiện trường sạt lở đất ở P.Xuân Trường - Đà Lạt ẢNH: H.S

Thông tin từ UBND P.Xuân Trường - Đà Lạt, trên địa bàn thôn Lộc Quý do trời mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây sạt lở dãy 8 căn nhà, trong đó có 2 căn bị thiệt hại.

Trong những ngày qua, để bảo đảm an toàn P.Xuân Trường - Đà Lạt đã di dời 35 hộ gia đình đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 - Đức Trọng chỉ đạo cán bộ tăng cường, Ban Chỉ huy quân sự phường cử lực lượng 40 dân quân phối hợp với các lực lượng khác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sạt lở.