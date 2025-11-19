Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Giải cứu bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong ngôi nhà sập ở Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
19/11/2025 22:14 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu bé gái 8 tuổi ở Đà Lạt bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một ngôi nhà sập ở Đà Lạt.

Lúc 20 giờ 30 ngày 19.11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giải cứu bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát của ngôi nhà bị sập ở hẻm 108 Hùng Vương, P.Xuân Trường - Đà Lạt.

Giải cứu bé gái 8 tuổi trong vụ sạt lở tại Đà Lạt thành công vang dội - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt trong đống đổ nát

ẢNH: CSPCCC

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, trong cơn mưa lớn kéo dài, một khối đất đá bị sạt lở khiến ngôi nhà bị sập. Nhiều người kịp chạy ra ngoài, riêng bé gái T.T.D (8 tuổi) đang trong nhà vệ sinh, do lối ra bị đất đá bịt kín nên mắc kẹt.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường, dùng máy múc bới tìm, mở lối tiếp cận vị trí nạn nhân mắc kẹt.

Giải cứu bé gái 8 tuổi trong vụ sạt lở tại Đà Lạt thành công vang dội - Ảnh 2.

Tìm bé gái trong đống đổ nát

ẢNH: CSPCCC

Giải cứu bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong ngôi sập nhà ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Đục tường để đưa bé gái 8 tuổi ra khỏi đống đổ nát

ẢNH: CSPCCC

Trong đêm, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến hiện trường chỉ đạo việc giải cứu bé gái bị mắc kẹt.

Sau khi tiếp cận được khu vực bé gái bị mắc kẹt, đội cứu hộ đã dùng khoan để phá tường nhà, mở các khoảng trống để giảm sức ép lên bé gái. Rất may khi được đưa ra ngoài, bé chỉ bị thương nhẹ và được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Giải cứu bé gái 8 tuổi trong vụ sạt lở tại Đà Lạt thành công vang dội - Ảnh 4.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến hiện trường chỉ đạo việc giải cứu bé gái

ẢNH: H.P

Giải cứu bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong ngôi sập nhà ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu

ẢNH: L.V

Giải cứu bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong ngôi sập nhà ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Hiện trường sạt lở đất ở P.Xuân Trường - Đà Lạt

ẢNH: H.S

Thông tin từ UBND P.Xuân Trường - Đà Lạt, trên địa bàn thôn Lộc Quý do trời mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây sạt lở dãy 8 căn nhà, trong đó có 2 căn bị thiệt hại.

Trong những ngày qua, để bảo đảm an toàn P.Xuân Trường - Đà Lạt đã di dời 35 hộ gia đình đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 - Đức Trọng chỉ đạo cán bộ tăng cường, Ban Chỉ huy quân sự phường cử lực lượng 40 dân quân phối hợp với các lực lượng khác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sạt lở.

Tin liên quan

Nước sông Ba dâng cao: Gia Lai giải cứu 31 người mắc kẹt giữa dòng lũ

Nước sông Ba dâng cao: Gia Lai giải cứu 31 người mắc kẹt giữa dòng lũ

Nước sông Ba dâng cao do mưa lớn kéo dài ngày 19.11 khiến dòng nước chảy xiết, chia cắt đôi bờ tại xã Đăk Song (Gia Lai). Sự cố bất ngờ khiến 31 người dân làng Mèo đi làm rẫy bị mắc kẹt bên kia sông, không thể trở về.

Khám phá thêm chủ đề

Mắc kẹt giải cứu bé gái giải cứu bé gái 8 tuổi bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt Đà Lạt Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận