Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội trà quốc tế thu hút hơn 15.000 người

Tối 5.12, hơn 15.000 người đến quảng trường Lâm Viên (P.Xuân Hương – Đà Lạt) tham dự khai mạc và thưởng thức chương trình nghệ thuật Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty CP Chè Lâm Đồng và Ngân hàng Thương mại CP Nam Á tổ chức.

Khai mạc Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025 tại quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

ẢNH: LÂM VIÊN

Lễ hội trà quốc tế 2025 với chủ đề "Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại", lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đến dự lễ khai mạc có Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Cùng tham dự chương trình có 26 đại sứ của các quốc gia, đại diện UNESCO và gần 30 tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, doanh nghiệp phối hợp tổ chức Lễ hội trà quốc tế 2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, doanh nghiệp phối hợp tổ chức Lễ hội trà quốc tế 2025, với nhiều sự kiện thiết thực gắn với các hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh người sản xuất, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh trà Lâm Đồng và ngành trà của cả nước.

Chương trình nghệ thuật giới thiệu nhà máy chè ở Bảo Lộc được xây dựng từ năm 1927 ẢNH: LÂM VIÊN

Để ngành chè Việt Nam phát triển bền vững theo hướng xanh, sạch, chất lượng và giá trị cao, Phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành Trung ương, địa phương và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chè, hướng tới sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn của quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động hợp tác, đầu tư và giao lưu quốc tế về trà; đồng thời mong muốn lễ hội sẽ mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và du lịch văn hóa của tỉnh nhà.

Các ca sĩ quốc tế biểu diễn trong chương trình ẢNH: LÂM VIÊN

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật tái hiện sinh động hành trình của cây chè đã gắn bó cùng đời sống người Việt qua nhiều thế hệ, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ.

Chương trình tái hiện sinh động hành trình của cây chè đã gắn bó với đời sống người Việt ẢNH: LÂM VIÊN

Đêm diễn có sự góp mặt của 80 người đẹp Miss Cosmo đến từ các nước nổi tiếng về trà ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, khán giả được thưởng thức các tiết mục sôi động của ca sĩ Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Đông Hùng, Duy Linh, NSƯT Quỳnh Hương… Những trang phục mang sắc màu văn hóa các quốc gia và phần trình diễn đầy năng lượng đã tạo nên không khí lễ hội quốc tế rực rỡ, để lại dấu ấn đặc biệt tại Đà Lạt.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức trao tặng 3 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Tổ chức VietKings trao chứng nhận 4 kỷ lục Việt Nam mới liên quan đến ngành chè Lâm Đồng và Lễ hội trà quốc tế 2025 ẢNH: LÂM VIÊN Tổ chức VietKings công bố 4 kỷ lục Việt Nam mới liên quan đến ngành chè Lâm Đồng và Lễ hội trà quốc tế 2025. Liên hiệp UNESCO Việt Nam và Nhật Bản trao chứng nhận thực hành di sản văn hóa phi vật thể cho Công ty CP Chè Lâm Đồng nhờ nỗ lực quy tụ cộng đồng thực hành và lan tỏa tri thức trà.

Lễ hội trà quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 5-7.12 tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc và một số vùng trồng chè tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng với nhiều hoạt động phong phú như: Hội chợ Triển lãm Trà quốc tế, Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững ngành trà, Đại nhạc hội Trà, Chương trình Trà ngoại giao, Lễ hội đường phố và không gian văn hóa trà rực rỡ sắc màu.