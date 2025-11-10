Lần đầu tổ chức Lễ hội trà quốc tế tại Đà Lạt

Chiều 10.11, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức họp báo công bố sự kiện Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025, diễn ra lần đầu tiên tại Đà Lạt – Lâm Đồng từ ngày 11.11 - 7.12.

Họp báo công bố sự kiện Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 11.11 - 7.12 ẢNH: DS

Với thời gian 1 tháng, Lễ hội trà quốc tế quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ có loạt chương trình, hoạt động toàn cảnh về văn hóa và kinh tế trà. Đặc biệt, từ ngày 5 – 7.12 sẽ diễn ra loạt sự kiện điểm nhấn của lễ hội như Tea Expo - hội chợ, triển lãm trà quốc tế; Tea Summit - hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà, Tea Fest - chương trình đại nhạc hội, Tea Connect - trà ngoại giao, Tea Carnival - lễ hội đường phố và văn hóa trà... Qua đó, nhằm xác lập nhiều kỷ lục mới về trà, góp phần quảng bá và khẳng định vị thế trà Việt trên thị trường.

Lễ hội trà quốc tế nhằm tôn vinh nghề trồng trà và sản xuất trà của Lâm Đồng cũng như cả nước ẢNH: D.S

Theo ban tổ chức, lễ hội dự kiến có khoảng 20.000 người tham dự, qua đó nhằm tôn vinh di sản truyền thống hàng trăm năm của cây trà, bảo tồn các kỹ thuật canh tác và nghệ thuật thưởng trà của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm trà trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tại buổi họp báo ẢNH: CTV

Lễ hội trà quốc tế (do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Nam Á -Nam A Bank, Thương hiệu Đôi Dép, Công ty CP chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo thực hiện) hứa hẹn là sự kiện văn hóa – du lịch trọng điểm của Lâm Đồng, cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa trà thế giới.

Ông Phạm Công Tuấn Hạ - Đại diện Thương hiệu Đôi Dép và Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam Đỗ Cẩm Ly - Đại sứ mỹ nhân tâm thanh Thương hiệu Đôi Dép trình bày tổng quan về kế hoạch tổ chức Lễ hội trà quốc tế 2025 ẢNH: CTV



