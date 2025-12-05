Du lịch xanh là tất yếu để phát triển du lịch Việt Nam

Ngày 5.12, tại khu du lịch Rừng Thông Núi Voi (Lâm Đồng), Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT-DL) phối hợp Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng và Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (ST4SD) tổ chức diễn đàn thường niên với chủ đề "du lịch xanh quốc gia", bàn các giải pháp, xây dựng khung hành động phát triển du lịch xanh trong bối cảnh mới.

Các chuyên gia chia sẻ về giải pháp, xây dựng khung hành động phát triển du lịch xanh trong bối cảnh mới ẢNH: LÂM VIÊN

Đây là diễn đàn thường niên đầu tiên được tổ chức để nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động mạnh mẽ trong thực hành du lịch xanh ở Việt Nam. Diễn đàn với dự tham gia của hơn 100 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành phố, các hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, các cơ sở đào tạo về du lịch.

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định những nội dung cụ thể về phát triển du lịch xanh. Du lịch xanh không phải là một khẩu hiệu hay một xu hướng nhất thời.

Theo ông Khánh, trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số điểm đến đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự phát triển bền vững và cân bằng giữa khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch với việc bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Do đó, du lịch xanh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một tất yếu sống còn để hành động và phát triển vươn xa.

Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch xanh gắn với nông nghiệp ẢNH: LÂM VIÊN

Nội dung trọng tâm của diễn đàn tập trung chủ đề mô hình, sáng kiến và chính sách quản lý điểm đến du lịch xanh tại Việt Nam - góc nhìn từ các bên liên quan; thảo luận về khung hành động phát triển du lịch xanh Việt Nam trong bối cảnh mới, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch xanh và quản lý điểm đến du lịch xanh hiệu quả tại Việt Nam.

Du khách tham quan quần thể thông đỏ tại Núi Voi (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng) ẢNH: LÂM VIÊN

Tại diễn đàn, bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành "thiên đường xanh" với sức hút của các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, chăm sóc sức khỏe, thể thao giải trí biển cao cấp mang tầm quốc gia và quốc tế.

Theo PGS-TS Phạm Hồng Long, chuyên gia ST4SD, Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) đã xác định phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh là con đường phát triển quan trọng, cần thiết, tất yếu và nhấn mạnh vai trò của du lịch là một trong những nhân tố thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh.

