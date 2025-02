Mai anh đào Đà Lạt nở rộ thu hút du khách dịp tết Ất Tỵ

Những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025 các cung đường phố núi Đà Lạt như nhộn nhịp hơn bởi sắc hồng mai anh đào nở rộ níu chân du khách thập phương đến du xuân.

Đường phố Đà Lạt rạo rực sắc xuân ẢNH: LÂM VIÊN

Dọc quốc lộ 20 từ các xã Trạm Hành, Xuân Trường, Xuân Thọ chạy về trung tâm TP.Đà Lạt, mai anh đào lung linh giữa nắng sớm khiến du khách nao lòng… Trên các tuyến đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành và quanh hồ Xuân Hương nhiều nhóm du khách dừng chân bên những gốc mai anh đào rực hồng để ghi lại khoảnh khắc mùa xuân.

Mai anh đào rực hồng trên đường Trần Quang Khải ẢNH: LÂM VIÊN

Sắc xuân hồng trên cung đường Trần Nhân Tông ẢNH: LÂM VIÊN

Xa hơn dọc các tuyến đường Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải, Vạn Kiếp, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cũng rực rỡ sắc hồng mai anh đào.

Du khách ghi lại khoảnh khắc mùa xuân bên hồ Xuân Hương ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng VH-TT TP.Đà Lạt cho biết, Tết Ất Tỵ năm nay rất đặc biệt khi hoa mai anh đào nở đúng vào những ngày đầu xuân giữa tiết trời se lạnh đã thu hút hàng chục ngàn du khách đến du xuân.

Cũng theo ông Kiệt, ghi nhận từ mùng 1 đến mùng 4 tết, công suất phòng khách sạn du khách đặt trước đạt khoảng 85%. Ghi nhận của cơ quan chức năng đêm mùng 3 tết có trên 30.000 khách có đăng ký lưu trú, chưa kể hàng ngàn du khách khác về thăm người thân, bà con họ hàng trong dịp tết.

Giá khách sạn chỉ biến động nhẹ ẢNH: LÂM VIÊN

Giá phòng nghỉ không biến động nhiều chỉ tăng nhẹ từ 30- 40%; giá dịch vụ ăn uống nhiều quán ăn ghi rõ phụ thu từ 28 tết đến mùng 7 tết để trả tiền nhân công ngày tết. Do các ngày mùng 2, mùng 3 nhiều quán ăn chưa mở cửa nên du khách tìm chỗ ăn và phải chờ đợi tới lượt.

Trung tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung, Đội Trưởng Đội CSGT - Trật tự (Công an TP.Đà Lạt) cho biết, từ chiều mùng 2 tết đơn vị huy động 100% quân số phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh, Công an các phường, xã để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Đường phố Đà Lạt nhộn nhịp xe cộ những ngày đầu xuân ẢNH: LÂM VIÊN

Do lượng du khách đến Đà Lạt bằng ô tô nhiều nên cung đường 3 tháng 4, đường Trần Hưng Đạo cửa ngõ vào Đà Lạt, đường Hoàng Văn Thụ dẫn vào các điểm du lịch ở Làng hoa Vạn Thành, Tà Nung xe cộ tuân thủ luật giao thông nên phải xếp hàng dài, di chuyển chậm qua các nút giao thông.

Tại các khu du lịch Datanla, Thung lũng Tình yêu, Vườn hoa Đà Lạt, các điểm tham quan Nông Trại Cún, Mongoland… lượng khách đến tham quan cũng đông hơn tết năm trước.