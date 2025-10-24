Lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 thu hút hàng ngàn du khách và người dân

Sáng 24.10, khi bình minh vừa ló dạng, bầu trời trên quảng trường Lâm Viên (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), rực rỡ bởi hàng chục khinh khí cầu nhiều màu sắc bay lơ lửng trong nắng sớm, như vẫy gọi người dân và du khách đến với lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt rộn ràng giữa tiết cuối thu se lạnh.

Các kỹ thuật viên bơm khí chuẩn bị khai hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Sự kiện đặc biệt này thu hút hàng ngàn du khách và người dân đến thưởng lãm, trải nghiệm, khiến không khí quảng trường Lâm Viên trở nên nhộn nhịp khác thường. Nhiều người tập trung quanh hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên để check-in cùng những khinh khí cầu bay treo thấp và các khinh khí cầu trang trí trên mặt đất, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn, vừa rực rỡ sắc màu giữa lòng Đà Lạt.

Quảng trường Lâm Viên sáng 24.10 nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Văn Lợi (người dân P.Lang Biang - Đà Lạt) cho biết, từ 5 giờ sáng, vợ chồng ông đã có mặt tại quảng trường Lâm Viên để check-in và ngắm nhìn không gian rực rỡ sắc màu của lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lợi đến lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt từ sớm ẢNH: LÂM VIÊN

Chị Phạm Thu Hương (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ, khi đến Đà Lạt, nhóm bạn của chị mới biết đang diễn ra lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025. Vì vậy, cả nhóm đã thay đổi kế hoạch tham quan, dành sáng 24.10 để đến quảng trường Lâm Viên thưởng lãm không gian rực rỡ, đầy sắc màu của lễ hội.

Khinh khí cầu giữa bầu trời Đà Lạt cuối thu ẢNH: LÂM VIÊN

Tại quảng trường Lâm Viên, do gió khá mạnh, việc bơm khí nóng và đưa các khinh khí cầu lớn bay lên gặp nhiều khó khăn. Với 20 khinh khí cầu đa sắc màu, gồm 3 khinh khí cầu cỡ lớn bay treo cấp 7, 12 khinh khí cầu bay treo cấp 1 và 5 khinh khí cầu trang trí trên mặt đất, tạo nên không gian rực rỡ, đầy sắc màu giữa quảng trường.

Đông đảo người dân và du khách đến với lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Tại lễ khai mạc lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: “Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức nhằm tạo thêm không gian văn hóa - nghệ thuật - du lịch, mang đến sản phẩm mới phục vụ người dân và du khách khi đến với Lâm Đồng".

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các đơn vị tổ chức đã bấm nút khai hội, chính thức mở màn lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo ông Đinh Văn Tuấn, lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 có nhiều hoạt động nổi bật như: bay treo, trình diễn ánh sáng, bay trang trí, cùng triển lãm, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP... Những hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng, nơi hội tụ tinh hoa truyền thống với sáng tạo đương đại.

Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức nhằm tạo thêm không gian văn hóa - nghệ thuật - du lịch, đồng thời mang đến sản phẩm du lịch mới phục vụ người dân và du khách khi đến với Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Bản hòa ca Mặt trời và Di sản” diễn ra từ ngày 24 - 26.10 tại quảng trường Lâm Viên và Nhà hát Opera House, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân và du khách những ấn tượng sâu sắc và trải nghiệm đầy cảm xúc trong những ngày cuối thu ở Đà Lạt.

Một số hình ảnh lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 do PV Thanh Niên ghi lại:

Lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt tạo nên không gian rực rỡ, đầy sắc màu bên hồ Xuân Hương thơ mộng ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng ngàn người đổ về Đà Lạt dự lễ hội khinh khí cầu 2025, hòa mình vào không gian rực rỡ sắc màu bên hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên ẢNH: LÂM VIÊN

Một phụ nữ livestream lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 để giới thiệu khung cảnh rực rỡ sắc màu và mời gọi du khách đến với thành phố ngàn hoa ẢNH: LÂM VIÊN

Nhóm du khách thích thú trong không gian lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Du khách check-in bên những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu, ghi lại khoảnh khắc ấn tượng giữa không gian lễ hội sôi động của Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Hai mẹ con du khách hào hứng trải nghiệm khinh khí cầu tại lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 ẢNH: LÂM VIÊN