Lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 thu hút hàng ngàn du khách và người dân

Sáng 24.10, khi bình minh vừa ló dạng, bầu trời trên quảng trường Lâm Viên (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), rực rỡ bởi hàng chục khinh khí cầu nhiều màu sắc bay lơ lửng trong nắng sớm, như vẫy gọi người dân và du khách đến với lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt rộn ràng giữa tiết cuối thu se lạnh.
Sự kiện đặc biệt này thu hút hàng ngàn du khách và người dân đến thưởng lãm, trải nghiệm, khiến không khí quảng trường Lâm Viên trở nên nhộn nhịp khác thường. Nhiều người tập trung quanh hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên để check-in cùng những khinh khí cầu bay treo thấp và các khinh khí cầu trang trí trên mặt đất, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn, vừa rực rỡ sắc màu giữa lòng Đà Lạt.
Ông Nguyễn Văn Lợi (người dân P.Lang Biang - Đà Lạt) cho biết, từ 5 giờ sáng, vợ chồng ông đã có mặt tại quảng trường Lâm Viên để check-in và ngắm nhìn không gian rực rỡ sắc màu của lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025.
Chị Phạm Thu Hương (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ, khi đến Đà Lạt, nhóm bạn của chị mới biết đang diễn ra lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025. Vì vậy, cả nhóm đã thay đổi kế hoạch tham quan, dành sáng 24.10 để đến quảng trường Lâm Viên thưởng lãm không gian rực rỡ, đầy sắc màu của lễ hội.
Tại quảng trường Lâm Viên, do gió khá mạnh, việc bơm khí nóng và đưa các khinh khí cầu lớn bay lên gặp nhiều khó khăn. Với 20 khinh khí cầu đa sắc màu, gồm 3 khinh khí cầu cỡ lớn bay treo cấp 7, 12 khinh khí cầu bay treo cấp 1 và 5 khinh khí cầu trang trí trên mặt đất, tạo nên không gian rực rỡ, đầy sắc màu giữa quảng trường.
Tại lễ khai mạc lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: “Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức nhằm tạo thêm không gian văn hóa - nghệ thuật - du lịch, mang đến sản phẩm mới phục vụ người dân và du khách khi đến với Lâm Đồng".
Cũng theo ông Đinh Văn Tuấn, lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 có nhiều hoạt động nổi bật như: bay treo, trình diễn ánh sáng, bay trang trí, cùng triển lãm, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP... Những hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng, nơi hội tụ tinh hoa truyền thống với sáng tạo đương đại.
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Bản hòa ca Mặt trời và Di sản” diễn ra từ ngày 24 - 26.10 tại quảng trường Lâm Viên và Nhà hát Opera House, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân và du khách những ấn tượng sâu sắc và trải nghiệm đầy cảm xúc trong những ngày cuối thu ở Đà Lạt.
Một số hình ảnh lễ hội khinh khí cầu Đà Lạt 2025 do PV Thanh Niên ghi lại:
