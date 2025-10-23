Sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng chưa nghiệm thu, đã xuống cấp: Sở tiết lộ lý do bất ngờ

Ngày 23.10, đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết sân Đà Lạt hàng trăm tỉ đồng xuống cấp nghiêm trọng mà Báo Thanh Niên thông tin, đang còn trong thời gian bảo hành, chưa nghiệm thu, quyết toán công trình… nhưng không có kinh phí chỉnh trang, dọn cỏ dại.

Theo đó, sân Đà Lạt thuộc Khu Văn hóa – Thể thao tỉnh Lâm Đồng, là dự án nhóm B do UBND tỉnh quyết định đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1).

Sân Đà Lạt thuộc Khu Văn hóa – Thể thao tỉnh Lâm Đồng đang còn trong thời gian bảo hành, chưa nghiệm thu, quyết toán công trình ẢNH: LÂM VIÊN

Công trình mới bàn giao cho Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao (gọi tắt là trung tâm) quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công từ tháng 1.2024 và bàn giao đưa vào sử dụng một số hạng mục vào tháng 6.2025. Hiện công trình đang còn trong thời gian bảo hành, chưa nghiệm thu, quyết toán công trình.

Chỉ có 2 bảo vệ và 1 tạp vụ nên rất khó tránh khỏi tình trạng sân Đà Lạt bị xuống cấp

Sở VH-TT-DL Lâm Đồng thừa nhận một số hạng mục phụ trợ của sân Đà Lạt có xuất hiện tình trạng xuống cấp như báo chí phản ánh, cụ thể gạch đá bị nứt vỡ, bong tróc, sụt lún, nhưng đang được chủ đầu tư khắc phục sửa chữa.

Chủ đầu tư đang khắc phục sửa chữa gạch bị bong tróc ở sân Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, toàn bộ diện tích sân vận động Đà Lạt rộng khoảng 15,94 ha, nằm trong Khu Văn hóa – Thể thao tỉnh Lâm Đồng, thuộc địa bàn P.Lang Biang – Đà Lạt.

Công trình có chức năng phục vụ học tập, huấn luyện và thi đấu các môn thể thao, trọng tâm là tổ chức các giải bóng đá trong và ngoài tỉnh, một số giải quốc gia, quốc tế ; đồng thời phục vụ các giải điền kinh và một số sự kiện văn hóa, thể thao khác.

Trước tình trạng rác thải đổ dọc các con đường nội bộ dẫn lên sân vận động và cỏ mọc khắp nơi, trung tâm đã huy động toàn bộ lực lượng viên chức, người lao động và VĐV dọn cỏ, dọn rác trong khu vực trung tâm quản lý. Tuy nhiên, với diện tích rộng 15,94 ha, nhân lực mỏng chỉ có 2 bảo vệ và 1 tạp vụ nên không kịp dọn đã để cỏ mọc nhiều. Kinh phí chỉnh trang, dọn cỏ không có nên trung tâm phải sử dụng kinh phí chi thường xuyên để dọn vệ sinh, cỏ dại.

Với diện tích rộng 15,94 ha, nhân lực mỏng chỉ có 2 bảo vệ và 1 tạp vụ nên không kịp dọn đã để cỏ mọc nhiều ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với khu vực bên ngoài, trung tâm đã làm việc với chính quyền P.Lang Biang – Đà Lạt để có hướng khắc phục xử lý vi phạm. Khu vực này nằm trong lòng khu dân sinh, chưa bàn giao toàn bộ nên chưa phân rõ ranh giới để quản lý bảo vệ. Việc quản lý rất khó khăn phức tạp.

Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đã chỉ đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao làm việc cụ thể với chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1) để làm rõ trách nhiệm thường xuyên duy tu, bảo hành, bảo dưỡng sân Đà Lạt, không để tình trạng xuống cấp, mất mỹ quan tại khu vực.

Trung tâm tăng cường phối hợp với cơ quan công an và UBND P.Lang Biang – Đà Lạt để xử lý tình trạng đổ trộm rác thải thường xuyên diễn ra trong Khu Văn hóa – Thể thao tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan công an và UBND P.Langbiang – Đà Lạt để xử lý tình trạng nạn đậu đỗ xe tùy tiện, đặc biệt là đổ trộm rác thải, cả rác thải xây dựng thường xuyên diễn ra trong Khu Văn hóa – Thể thao tỉnh Lâm Đồng.