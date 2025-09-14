Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Khảo cứu

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia

Lâm Viên
Lâm Viên
14/09/2025 13:41 GMT+7

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là một kiệt tác nghệ thuật Champa, phản ánh sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ giữa văn hóa Chăm và văn hóa Ấn Độ, được chế tác từ đá sa thạch màu xám đen, cao 61 cm, nặng 13 kg, có niên đại từ thế kỷ 8 - 9.

Sáng 14.9, tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tượng Avalokitesvara Bắc Bình là bảo vật quốc gia.

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia- Ảnh 1.

Không gian giới thiệu quá trình sưu tập, nghiên cứu tượng Avalokitesvara Bắc Bình của các nhà khảo cổ học

ẢNH: LÂM VIÊN

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được người dân tình cờ phát hiện trong quá trình làm nương rẫy tại khu vực thôn Thanh Kiết, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (xã Phan Thanh, H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trước đây) từ năm 1945 cùng với 4 pho tượng đá khác. Đến năm 2001, tượng Avalokitesvara được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Bình Thuận (cũ) để quản lý, bảo tồn và trưng bày.

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia- Ảnh 2.

Bảo vật quốc gia - tượng Avalokitesvara được chế tác từ sa thạch hạt mịn màu xám đen, cao 61 cm, nặng 13 kg

ẢNH: LÂM VIÊN

Pho tượng được chế tác từ sa thạch hạt mịn màu xám đen, cao 61 cm, thể hiện hình tượng Avalokitesvara trong tư thế đứng, 4 tay, đầu đội mũ kiri-mukuta chạm hình Phật A Di Đà, khoác trang phục mềm mại.

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia- Ảnh 3.

Tượng Avalokitesvara trong tư thế đứng, 4 tay

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia- Ảnh 4.

Đầu tượng Avalokitesvarađội mũ kiri-mukuta chạm hình Phật A Di Đà

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia- Ảnh 5.

Cận cảnh khuôn mặt tượng Avalokitesvara

ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia- Ảnh 6.

Tượng Avalokitesvara nhìn nghiêng

ẢNH: LÂM VIÊN

Tượng có bố cục cân đối, đường nét tinh xảo, vừa toát lên vẻ uy nghiêm vừa sinh động. Phong cách nghệ thuật cho thấy sự giao thoa độc đáo, vừa mang đậm dấu ấn Đồng Dương, vừa gần gũi với nghệ thuật Phù Nam và khu vực hạ lưu sông Mê Kông.

Ý nghĩa lớn nhất của pho tượng không chỉ nằm ở giá trị thẩm mỹ, mà ở tầm vóc tôn giáo. Avalokitesvara - biểu tượng Phật giáo từ Ấn Độ, đã được Champa tiếp nhận, tồn tại song hành với Hindu giáo, phản ánh sự dung hòa và tiếp biến tôn giáo trong đời sống tinh thần người Chăm.

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia- Ảnh 7.

Ý nghĩa lớn nhất của pho tượng không chỉ nằm ở giá trị thẩm mỹ, mà ở tầm vóc tôn giáo

ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, tượng Avalokitesvara Bắc Bình là một trong những tác phẩm tiêu biểu, đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp từ phong cách nghệ thuật tạo hình thế kỷ 8 - 9 sang thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật Champa thế kỷ 9 - 10.

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia- Ảnh 8.

Mặt sau của tượng Avalokitesvara Bắc Bình

ẢNH: QUẾ HÀ

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 3 bảo vật quốc gia gồm: Linga vàng, đàn đá Đắk Sơn và tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Ngoài ra, tỉnh còn có 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 3 di tích quốc gia đặc biệt; 144 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được Nhà nước xếp hạng.

Cận cảnh tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia- Ảnh 9.

Lễ khai trương không gian văn hóa, âm nhạc, ẩm thực các dân tộc và triển lãm hiện vật, hình ảnh, giới thiệu sách tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: LÂM VIÊN

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của "Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025", trong ngày 14.9, tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cũng khai trương không gian văn hóa, âm nhạc, ẩm thực các dân tộc và triển lãm hiện vật, hình ảnh, giới thiệu sách tiêu biểu của tỉnh.


Tin liên quan

Đàn đá Đắk Sơn ở Lâm Đồng được công nhận là bảo vật quốc gia

Đàn đá Đắk Sơn ở Lâm Đồng được công nhận là bảo vật quốc gia

Đàn đá Đắk Sơn có nguồn gốc bản địa, được sản xuất tại chỗ trên vùng đất Tây nguyên thời tiền sử, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Khám phá thêm chủ đề

bảo vật quốc gia Sở VH-TT-DL Lâm Đồng thẩm mỹ Champa Bảo tàng tỉnh Bình Thuận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận