Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc phải khởi công trong tháng 12.2025

Ngày 6.10, tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (gọi tắt là Ban 1) cùng các sở, ngành liên quan, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh yêu cầu bám sát tiến độ, đảm bảo dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được khởi công vào ngày 19.12.2025.

Ông Hải chỉ đạo Ban 1 và các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ quy trình lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi làm việc thúc đẩy khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ẢNH: N.N.

Theo Ban 1, hiện đơn vị đang rà soát và trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, đồng thời chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Kế hoạch cụ thể được đưa ra như sau: trước ngày 15.11, Ban 1 sẽ thành lập tổ đàm phán hợp đồng, đến ngày 3.12, hoàn tất đánh giá hồ sơ dự thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Mốc thời gian này được xác định là "bất khả di dịch" để kịp khởi công vào cuối năm.

Tại buổi làm việc, Ban 1 đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng huy động tối đa nhân lực, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Khi có kết quả trúng thầu, mặt bằng cần được bàn giao ngay cho nhà đầu tư thi công, đảm bảo tiến độ khởi công theo kế hoạch.

Bản đồ hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng chiều dài 65,88 km, điểm đầu tại Km 59+798,33 (kết nối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Đồng Nai) và điểm cuối tại Km 125+675 (nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ, P.1 Bảo Lộc, Lâm Đồng) nối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng giao Sở Tài chính sớm thẩm định hồ sơ mời thầu, đồng thời yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng cho toàn tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.